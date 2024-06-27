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Posted Сегодня, 11:44

Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 11:46

Updated Сегодня, 11:46

В Тюмени официально запрещают продажу алкогольных напитков на один день

Тюменцам предложили на денек завязать с алкоголем

27 июня 2024, 11:44
Фото: 1MI

В Тюмени официально запрещают продажу алкогольных напитков на один день

В Тюмени запрещают продажу алкоголя на один день. Связано это с празднованием Дня молодежи в регионе.

Информацию о запрете на продажу алкоголя в день празднования Дня молодежи публикует городская администрация. Действовать ограничение будет 29 июня с 8 утра до 21-00. При этом купить алкоголь все же будет возможно, но только в определенных местах. Купить горячительные напитки можно будет в ресторанах, барах и других местах общественного питания.

Ранее сообщалось о том, что на празднование выпускного в Тюмени появилась возможность арендовать девушку.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#День молодежи
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