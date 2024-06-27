Тюменцам предложили на денек завязать с алкоголем

Информацию о запрете на продажу алкоголя в день празднования Дня молодежи публикует городская администрация. Действовать ограничение будет 29 июня с 8 утра до 21-00. При этом купить алкоголь все же будет возможно, но только в определенных местах. Купить горячительные напитки можно будет в ресторанах, барах и других местах общественного питания.