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Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Ученые предсказали столкновение метеорита с Землей в 2038 году

Грядет армагеддон? Ученые предсказали столкновение метеорита с Землей

27 июня 2024, 11:04
Фото: Изображение Midjourney

Ученые предсказали столкновение метеорита с Землей в 2038 году

В апреле этого года специалисты NASA провели исследования, которые должны были выявить то, насколько реально столкновение двух крупных астероидов с Землей. Результаты неутешительны — вероятность катастрофы 72%, произойти она должна в 2038 году.

Информацию из отчета NASA приводит портал «Новая Хакасия». Подготовлен он был недавно и содержит самую свежую информацию о том, что может ждать нашу планету через 16 лет.

Речь в отчете шла о потенциально опасных астероидах — это космические объекты, которые могут представлять угрозу для Земли. Их диаметр должен превышать 140 метров, при этом проходят они близко к нашей планете — на расстояние менее 7,5 миллионов километров (около 0,05 астрономической единицы). Сейчас таких в нашей системе пролетает три самых известных. Апофис — диаметром около 340 метров. В 2029 году он пройдет очень близко к Земле, на расстоянии около 31 000 километров, Бенну (101955 Bennu): Диаметр этого астероида составляет примерно 500 метров. Считается, что вероятность его столкновения с Землей в конце 22 века составляет 1 к 2700 и 1950 DA: Этот астероид имеет диаметр около 1,1 километра. Вероятность столкновения с Землей в 2880 году составляет около 1 к 8300.

При этом нужно понимать, что такие объекты могут принести самые разные разрушения. Если общий диаметр космического тела — 50-100 метров — то это угроза регионального уровня. Если астероид размером больше километра — это может привести к серьезным катаклизмам и массовому вымиранию на континентальном уровне.

Чтобы избежать таких столкновений у Земли есть несколько контрмер: гравитационные тракторы или кинетические ударники для изменения траектории астероида. Также применение ядерного взрыва тоже изменить маршрут астероида при его подлете к Земле.

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