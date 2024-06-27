Грядет армагеддон? Ученые предсказали столкновение метеорита с Землей

Речь в отчете шла о потенциально опасных астероидах — это космические объекты, которые могут представлять угрозу для Земли. Их диаметр должен превышать 140 метров, при этом проходят они близко к нашей планете — на расстояние менее 7,5 миллионов километров (около 0,05 астрономической единицы). Сейчас таких в нашей системе пролетает три самых известных. Апофис — диаметром около 340 метров. В 2029 году он пройдет очень близко к Земле, на расстоянии около 31 000 километров, Бенну (101955 Bennu): Диаметр этого астероида составляет примерно 500 метров. Считается, что вероятность его столкновения с Землей в конце 22 века составляет 1 к 2700 и 1950 DA: Этот астероид имеет диаметр около 1,1 километра. Вероятность столкновения с Землей в 2880 году составляет около 1 к 8300.