Все совпало. Тюменка родила четырнадцатого ребенка четырнадцатого числа

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
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Updated Сегодня, 13:00
До этого многодетная мама воспитывала с мужем шесть дочерей и восемь сыновей. Девочки помогают маме по хозяйству, а папе — в строительстве и других мужских делах. При этом сама женщина отметила, что рада такой большой семье.
Сейчас маму с новорожденным членом семьи уже выписали из роддома.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени родился ребенок с неопределенным полом. Шанс рождения такого — один к нескольким миллионам.