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Updated Сегодня, 13:00

Тюменка родила четырнадцатого ребенка четырнадцатого числа

Все совпало. Тюменка родила четырнадцатого ребенка четырнадцатого числа

25 июня 2024, 13:00
Фото: Изображение Midjourney

Тюменка родила четырнадцатого ребенка четырнадцатого числа

В Тюменском Депздраве поделились необычной историей деторождения. Многодетная мама родила 14 ребенка в говорящую дату — 14 июня.
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Дети

До этого многодетная мама воспитывала с мужем шесть дочерей и восемь сыновей. Девочки помогают маме по хозяйству, а папе — в строительстве и других мужских делах. При этом сама женщина отметила, что рада такой большой семье.

Сейчас маму с новорожденным членом семьи уже выписали из роддома.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени родился ребенок с неопределенным полом. Шанс рождения такого — один к нескольким миллионам.

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#Александр Смирнов#Общество#Дети#Новости тюмени#Роды
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