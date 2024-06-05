nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 15:02

Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

В Тюмени родился необычный ребенок с непонятным полом

Один на миллион. В Тюмени родился необычный ребенок с непонятным полом

5 июня 2024, 15:02
Фото: 1MI

В Тюмени родился необычный ребенок с непонятным полом

В Тюмени зафиксировали рождение очень необычного ребенка. Шанс такого буквально один к нескольким миллионам. Благо, ситуация у младенца несмертельная и поправимая.
Сюжет
Дети

Дело в определении пола новорожденного. Он родился с редкой генетической мутацией, которая приводит к тому, что половые органы ребенка не соответствуют ни мужчине, ни женщине. О мутации сообщил региональный депздрав изданию 72.ru. Происходит такое, по словам медиков, из-за мутации ряда генов, которые участвуют в процессе закладки половых желез.

При этом врачи дополнили, что хоть шанс рождения такого ребенка и низкий, с 2022 года фиксировать детей с подобными мутациями стали на 18% чаще.

К счастью, эта ситуация поправима. Сформировать пол ребенка смогут врачи, когда определят мальчик он или девочка после сбора данных его хромосомного ряда.

Ранее сообщалось о рождении ребенка, вес которого не превышал полтора килограмма. Его медикам пришлось спасать.

Читайте также:
«Получила травму головы»: 9-летнюю тюменку сбила Toyota во дворе на ФедюнинскогоМаленькие герои. Бесстрашные школьники совершили подвиг на пожаре в ТюмениВ Тюмени спасли ребенка, родившегося весом в 1,5 килограмма
#Александр Смирнов#Общество#Дети#Новости тюмени#Роды
Подпишитесь
Ишим на критическом уровне, Тура мелеет. Что происходит с тюменскими реками?
Сегодня, 04:53
Наводнения и засуха! Тюменскую область ждут пугающие погодные перспективы
Сегодня, 08:52
Подрался, выпил, с моста! История гибели 22-летнего тюменца шокировала весь город
Сегодня, 09:50
Пытка адским пеклом! Крик души тюменки о невыносимости городской жизни в жару
Сегодня, 07:11
«Это опасно для психического здоровья»: депутата ГД возмутили тюменские квадроберы
Вчера, 04:52
Держал оборону два дня: на СВО погиб мастер спорта из Тюмени
Сегодня, 12:11
"