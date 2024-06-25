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Тюменский региональный оператор ТЭО подвел итоги работы в паводок

Тюменский региональный оператор ТЭО подвел итоги работы в паводок

25 июня 2024, 09:27
Фото: ТЭО
Весна 2024 года стала испытанием для Тюменской области. «Большая вода» своими масштабами побила многолетние рекорды. Накануне губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что спустя 2,5 месяца паводок наконец начал отступать на всех территориях.

Стихия объединила усилия жителей, чиновников, специальных служб и коммунальщиков. Но если отчеты и сообщения экстренных служб, региональных властей появлялись ежедневно, то работа многих непрофильных организаций «осталась за кадром». Одними из героев, которые помогали в борьбе со стихией, параллельно выполняя и повседневную работу, были сотрудники служб по обращению с твердыми коммунальными отходами.

С первых дней чрезвычайной ситуации представители коммунальщиков вошли в региональный и муниципальные штабы по ее ликвидации. Это позволило скоординировать общие усилия. В срочном порядке регоператор ТЭО обеспечил контейнерами 23 пункта временного размещения населения в Ишимском и Абатских районах. Дополнительно, для сбора строительного мусора, в местах подтопления установили специализированные бункеры.

Техника и работники компании «Сибсервис», транспортирующей отходы на подтопляемых территориях, по просьбе местных властей выходили для укрепления дамбы в деревне Синицына Ишимского района. А экипаж ломовоза (мусоровоз с большой механической «рукой», который в обычные дни занимается вывозом крупногабаритных отходов) привлекался к расчистке затора на пешеходном мосту в городе Ишим.

Видео: ТЭО

В период паводка больших усилий стоило обеспечить своевременный вывоз ТКО: временные перекрытия и подтопленные участки трасс мешали экипажам мусоровозов проезжать к местам сбора отходов. Порой водителям приходилось проводить в рейсах в 2 раза больше времени, так как длина маршрутов кратно увеличилась, где-то преодолевать путь приходилось практически вплавь.

Службы и компании, задействованные в работе системы обращения с твердыми коммунальными отходами, показали готовность принимать нестандартные решения, чтобы обеспечить оказание социально значимой услуги, а если требуется помощь — выйти за рамки повседневной работы. Благодарим за самоотверженность коллег и восхищаемся сплоченностью земляков. Испытание стихией Тюменская область прошла достойно, — подчеркнули в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».
#Общество#Видео#Тюмень#Тюменская область#Губернатор#Кризис#Паводок#Коммунальные службы#ТЭО
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