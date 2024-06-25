Тюменский региональный оператор ТЭО подвел итоги работы в паводок

Стихия объединила усилия жителей, чиновников, специальных служб и коммунальщиков. Но если отчеты и сообщения экстренных служб, региональных властей появлялись ежедневно, то работа многих непрофильных организаций «осталась за кадром». Одними из героев, которые помогали в борьбе со стихией, параллельно выполняя и повседневную работу, были сотрудники служб по обращению с твердыми коммунальными отходами.