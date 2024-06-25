Тюменский региональный оператор ТЭО подвел итоги работы в паводок

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Стихия объединила усилия жителей, чиновников, специальных служб и коммунальщиков. Но если отчеты и сообщения экстренных служб, региональных властей появлялись ежедневно, то работа многих непрофильных организаций «осталась за кадром». Одними из героев, которые помогали в борьбе со стихией, параллельно выполняя и повседневную работу, были сотрудники служб по обращению с твердыми коммунальными отходами.
С первых дней чрезвычайной ситуации представители коммунальщиков вошли в региональный и муниципальные штабы по ее ликвидации. Это позволило скоординировать общие усилия. В срочном порядке регоператор ТЭО обеспечил контейнерами 23 пункта временного размещения населения в Ишимском и Абатских районах. Дополнительно, для сбора строительного мусора, в местах подтопления установили специализированные бункеры.
Техника и работники компании «Сибсервис», транспортирующей отходы на подтопляемых территориях, по просьбе местных властей выходили для укрепления дамбы в деревне Синицына Ишимского района. А экипаж ломовоза (мусоровоз с большой механической «рукой», который в обычные дни занимается вывозом крупногабаритных отходов) привлекался к расчистке затора на пешеходном мосту в городе Ишим.
В период паводка больших усилий стоило обеспечить своевременный вывоз ТКО: временные перекрытия и подтопленные участки трасс мешали экипажам мусоровозов проезжать к местам сбора отходов. Порой водителям приходилось проводить в рейсах в 2 раза больше времени, так как длина маршрутов кратно увеличилась, где-то преодолевать путь приходилось практически вплавь.
Службы и компании, задействованные в работе системы обращения с твердыми коммунальными отходами, показали готовность принимать нестандартные решения, чтобы обеспечить оказание социально значимой услуги, а если требуется помощь — выйти за рамки повседневной работы. Благодарим за самоотверженность коллег и восхищаемся сплоченностью земляков. Испытание стихией Тюменская область прошла достойно, — подчеркнули в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».