Конфликт неизбежен. Почему Россия хочет изменить условия применения ядерного оружия?

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Напомним, что до этого Путин уже поднимал тему применения ядерного оружия на экономическом форуме в Питере. Тогда президент сказал, что для победы на Украине России ядерное оружие не требуется, но добавил, что из-за международной политической обстановки Россия может пересмотреть свою ядерную доктрину.
По словам Путина, у России и США, как главных мировых держав имеются системы предупреждения о ракетном нападении, а вот Европа и более мелкие страны Запада в этом отношении довольно беззащитны.
При этом, об изменении ядерной доктрины говорил и замглавы МИД России Сергей Рябков. По его мнению, изменить ее стоит, ориентируясь на наблюдения за странами Запада и конфликту на Украине.
Опыт, в том числе полученный в ходе военной операции, и анализ поведенческой модели коллективного Запада показывает, что необходимо уточнить некие параметры и в военной доктрине как таковой, и в основах государственной политики в области ядерного сдерживания, — пояснил Рябков.
О том, действительно ли актуален курс на изменения ядерной доктрины порталу «Новые Известия» рассказали политологи. Так, Политолог Алексей Чеснаков тоже считает, что пересмотр государственной политики в области ядерного сдерживания явно назрел, поскольку нынешняя стратегия была принята еще в 2020 году, а с тех пор произошли радикальные геополитические изменения:
«У некоторых субъектов международных отношений новый текст документа может вызвать истерику. Готовьтесь. Впрочем, скорее всего, придется менять и Стратегию национальной безопасности (принята в 2021 году) и еще ряд документов, упомянутых в 172 ФЗ (О стратегическом планировании в РФ). Процесс этот не быстрый. Новая каденция требует новых подходов и нового оформления». — говорит эксперт.
Этого же мнения придерживается и эксперт канала «Мейстер». Напомним, что в 2020 США уже вооружили одну из своих ядерных подводных лодок ракетами малой мощности — каждая из ниж имеет четверть силы от тех бомб, что были сброшены на Хиросиму и Нагасаки. По словам американского эстеблишмента, это было сделано, чтобы эффективнее сдерживать Россию и не дать ей наращивать свой ядерный потенциал.
В связи с этими событиями, политолог обозначил, что изменение ядерной доктрины — одно из важнейших заявлений Путина.
«Порог применения ядерного оружия — в целом одна из священных коров, и поиск вариантов, как бы его переступить так, чтобы не вызвать полноценной ядерной войны ведется на Западе давно, — рассказал эксперт.
При этом, в США продолжают говорить, что готовы обсудить с Россией вопрос ядерного оружия и принять решение по договору, который должен прийти на смену аннулированному ДСНВ.
На заявление Путина о ядерной доктрине РФ отреагировал и пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. По его мнению, это просто провокация и бряцанье оружием, самим же Соединенным Штатам из-за таких высказываний не нужно менять собственную ядерную политику.
При этом западные аналитики сходятся во мнении, что заявление политиков России о ядерном оружии — это просто один из приоритетных проектов по запугиванию стран-соперников. Пропаганда превентивного удара по Западу — это цель номер один всей политической верхушки РФ. Ведь Путин уже ранее заявлял западным журналистам о том, что Запад ошибается, если думает, что Россия никогда не применит ядерное оружие.
Также эксперты с Запада вспоминают и Карибский кризис, когда мир уже был близок к ядерной войне. Но даже тогда страны пытались не выдавать столь радикальные заявления. Нынешние же провокации, по мнению аналитиков, могут стать основным инструментом России на международной арене.
При этом на Востоке дела обстоят несколько лучше. Как выяснилось, еще в марте представители Китая и США встретились, чтобы обсудить вопрос применения ядерного оружия и изменения ядерной политики. Коснулся вопрос и ситуации с Тайванем, который по-прежнему не признается Китаем как отдельное государство, хотя полномасштабный военный конфликт там так и не начался.
При этом, аналитики международных отношений в США уже предполагали, что Китай может захватить Тайвань без конфликта и единого выстрела — об этом сообщал американский телеканал CNN, ссылаясь на авторитетные источники. Рассматриваются варианты блокады или осады острова, которые подкосят его экономику и внутреннее обеспечение стратегическими ресурсами.
Поэтому, представители Китая уже пообещали США, что использовать ядерное оружие в ситуации с Тайванем они не будут, поскольку и так уверены в своей победе.
Представитель Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алистер Бернетт сообщил, что США обновляют свой ядерный арсенал в пяти европейских странах, меняя старые ядерные боеголовки на боеголовки нового поколения. Это показывает, что Европа к словам Путина о своей уязвимости прислушалась.
Также известно, что над Европой пролетало несколько самолетов ВВС США, которые предназначены для перевозки ядерного оружия. По неподтвержденным Пентагоном и Правительством США сообщениям, они разместили около 150 ядерных боеголовок на территории Германии, Италии, Нидерландов, Бельгии и Турции без официальных заявлений.