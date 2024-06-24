Конфликт неизбежен. Почему Россия хочет изменить условия применения ядерного оружия?

Этого же мнения придерживается и эксперт канала «Мейстер». Напомним, что в 2020 США уже вооружили одну из своих ядерных подводных лодок ракетами малой мощности — каждая из ниж имеет четверть силы от тех бомб, что были сброшены на Хиросиму и Нагасаки. По словам американского эстеблишмента, это было сделано, чтобы эффективнее сдерживать Россию и не дать ей наращивать свой ядерный потенциал.