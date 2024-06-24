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Posted Сегодня, 08:09

Published Сегодня, 08:09

Modified Сегодня, 08:45

Updated Сегодня, 08:45

Россия хочет изменить условия применения ядерного оружия

Конфликт неизбежен. Почему Россия хочет изменить условия применения ядерного оружия?

24 июня 2024, 08:09
Фото: Изображение Midjourney

Россия хочет изменить условия применения ядерного оружия

После официального визита во Вьетнам президент России Владимир Путин в очередной раз коснулся темы применения ядерного оружия. По его словам, РФ не планирует его использовать, в том числе и на Украине до тех пор, пока не поступит превентивный удар со стороны Запада.

Напомним, что до этого Путин уже поднимал тему применения ядерного оружия на экономическом форуме в Питере. Тогда президент сказал, что для победы на Украине России ядерное оружие не требуется, но добавил, что из-за международной политической обстановки Россия может пересмотреть свою ядерную доктрину.

По словам Путина, у России и США, как главных мировых держав имеются системы предупреждения о ракетном нападении, а вот Европа и более мелкие страны Запада в этом отношении довольно беззащитны.

При этом, об изменении ядерной доктрины говорил и замглавы МИД России Сергей Рябков. По его мнению, изменить ее стоит, ориентируясь на наблюдения за странами Запада и конфликту на Украине.

Опыт, в том числе полученный в ходе военной операции, и анализ поведенческой модели коллективного Запада показывает, что необходимо уточнить некие параметры и в военной доктрине как таковой, и в основах государственной политики в области ядерного сдерживания, — пояснил Рябков.
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Курс на перемены

О том, действительно ли актуален курс на изменения ядерной доктрины порталу «Новые Известия» рассказали политологи. Так, Политолог Алексей Чеснаков тоже считает, что пересмотр государственной политики в области ядерного сдерживания явно назрел, поскольку нынешняя стратегия была принята еще в 2020 году, а с тех пор произошли радикальные геополитические изменения:

«У некоторых субъектов международных отношений новый текст документа может вызвать истерику. Готовьтесь. Впрочем, скорее всего, придется менять и Стратегию национальной безопасности (принята в 2021 году) и еще ряд документов, упомянутых в 172 ФЗ (О стратегическом планировании в РФ). Процесс этот не быстрый. Новая каденция требует новых подходов и нового оформления». — говорит эксперт.

Этого же мнения придерживается и эксперт канала «Мейстер». Напомним, что в 2020 США уже вооружили одну из своих ядерных подводных лодок ракетами малой мощности — каждая из ниж имеет четверть силы от тех бомб, что были сброшены на Хиросиму и Нагасаки. По словам американского эстеблишмента, это было сделано, чтобы эффективнее сдерживать Россию и не дать ей наращивать свой ядерный потенциал.

В связи с этими событиями, политолог обозначил, что изменение ядерной доктрины — одно из важнейших заявлений Путина.

«Порог применения ядерного оружия — в целом одна из священных коров, и поиск вариантов, как бы его переступить так, чтобы не вызвать полноценной ядерной войны ведется на Западе давно, — рассказал эксперт.
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Америка боится?

При этом, в США продолжают говорить, что готовы обсудить с Россией вопрос ядерного оружия и принять решение по договору, который должен прийти на смену аннулированному ДСНВ.

На заявление Путина о ядерной доктрине РФ отреагировал и пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. По его мнению, это просто провокация и бряцанье оружием, самим же Соединенным Штатам из-за таких высказываний не нужно менять собственную ядерную политику.

При этом западные аналитики сходятся во мнении, что заявление политиков России о ядерном оружии — это просто один из приоритетных проектов по запугиванию стран-соперников. Пропаганда превентивного удара по Западу — это цель номер один всей политической верхушки РФ. Ведь Путин уже ранее заявлял западным журналистам о том, что Запад ошибается, если думает, что Россия никогда не применит ядерное оружие.

Также эксперты с Запада вспоминают и Карибский кризис, когда мир уже был близок к ядерной войне. Но даже тогда страны пытались не выдавать столь радикальные заявления. Нынешние же провокации, по мнению аналитиков, могут стать основным инструментом России на международной арене.

Фото: Изображение Midjourney

Китай сбавляет обороты

При этом на Востоке дела обстоят несколько лучше. Как выяснилось, еще в марте представители Китая и США встретились, чтобы обсудить вопрос применения ядерного оружия и изменения ядерной политики. Коснулся вопрос и ситуации с Тайванем, который по-прежнему не признается Китаем как отдельное государство, хотя полномасштабный военный конфликт там так и не начался.

При этом, аналитики международных отношений в США уже предполагали, что Китай может захватить Тайвань без конфликта и единого выстрела — об этом сообщал американский телеканал CNN, ссылаясь на авторитетные источники. Рассматриваются варианты блокады или осады острова, которые подкосят его экономику и внутреннее обеспечение стратегическими ресурсами.

Поэтому, представители Китая уже пообещали США, что использовать ядерное оружие в ситуации с Тайванем они не будут, поскольку и так уверены в своей победе.

Фото: Изображение Midjourney

А Европа вооружается

Представитель Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алистер Бернетт сообщил, что США обновляют свой ядерный арсенал в пяти европейских странах, меняя старые ядерные боеголовки на боеголовки нового поколения. Это показывает, что Европа к словам Путина о своей уязвимости прислушалась.

Также известно, что над Европой пролетало несколько самолетов ВВС США, которые предназначены для перевозки ядерного оружия. По неподтвержденным Пентагоном и Правительством США сообщениям, они разместили около 150 ядерных боеголовок на территории Германии, Италии, Нидерландов, Бельгии и Турции без официальных заявлений.

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