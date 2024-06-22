После отмены льготной ипотеки в Тюмени резко подорожают дома

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
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Updated Сегодня, 09:48
С начала года из 85 регионов частные дома выросли в цене в 55 регионах страны. При этом самые дорогие продавали в Москве (30,4 миллиона рублей), Санкт-Петербурге (22,9 миллиона), Севастополе (12,6 миллиона), Краснодарском крае (11,3 миллиона), Крыму (11,3 миллиона).
Самые доступные дома можно найти в Курганской области, где они в среднем стоят в 10 раз дешевле, чем в столице — 2,9 миллиона рублей. Также недороги индивидуальные домовладения в Еврейской АО Мордовии, Кемеровской, Брянской, Липецкой областях — от 3 до 4,2 миллиона рублей.
«Во втором полугодии мы ожидаем рост интереса к покупке домов россиянами. На первичном рынке квартир заканчивается программа льготной ипотеки под 8%, и часть спроса неизбежно перейдет на этот рынок. Потому что в пересчете на квадратный метр дом гораздо дешевле. К примеру, в Москве метр коттеджа стоит 144,9 тысячи рублей, тогда как „квадрат“ квартиры — 364,5 тысяч рублей. А в целом по стране цена квадратного метра дома составляет 61,9 тысяч рублей, тогда как квартиры в новостройке — 132,9 тысячи разница 53%», — отметил генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко.
И добавил, способствовать также спросу будет сокращение площадей продаваемых домов — в среднем до 116 квадратных метров.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области продавцы «вторички» для привлечения покупателей начали использовать скидки. В этом году их размеры достигают 10%, год назад в среднем стоимость квартир не снижали больше чем на 5%.