Будьте внимательны: тюменцев предупредили о «ловушках» в интернете для отпускников

Профилактикой таких преступлений сейчас занимаются не только полиция, но и областные СМИ, общественные организации и органы власти. Предупреждения о мошенниках, истории пострадавших и информация о том, как себя вести и куда обращаться, регулярно публикуются на всех площадках, в том числе соцсетях, домовых чатах, на экранах в торговых центрах и городских автобусов.