Будьте внимательны: тюменцев предупредили о «ловушках» в интернете для отпускников

Posted 20 июня, 10:17
Published 20 июня, 10:17
Modified Сегодня, 19:43
Updated Сегодня, 19:43
Фишинговые сайты — сайты, которые полностью или частично имитируют вид известных порталов. Их делают похожими по дизайну и адресу на оригинальную веб-страницу отеля, банка, систем бронирования и авиакомпаний. Копии известных сайтов создают для кражи данных банковских карт пользователей.
Как защитить себя от фишинга?
«Будьте внимательны при бронировании и оформлении туров. Мошенники в основном рассчитывают на вашу невнимательность!», — предупредили в ведомстве.
Отметим, что рост преступлений, совершаемых мошенниками с использованием телекоммуникационных технологий — проблема всех регионов страны. Ситуация обостряется доверчивостью граждан, особенного старшего поколения.
Профилактикой таких преступлений сейчас занимаются не только полиция, но и областные СМИ, общественные организации и органы власти. Предупреждения о мошенниках, истории пострадавших и информация о том, как себя вести и куда обращаться, регулярно публикуются на всех площадках, в том числе соцсетях, домовых чатах, на экранах в торговых центрах и городских автобусов.