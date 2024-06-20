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Posted 20 июня, 10:17

Published 20 июня, 10:17

Modified Сегодня, 19:43

Updated Сегодня, 19:43

Будьте внимательны: тюменцев предупредили о «ловушках» в интернете для отпускников

Будьте внимательны: тюменцев предупредили о «ловушках» в интернете для отпускников

20 июня 2024, 10:17
Фото: Изображение Midjourney
Летом мошенники продолжают свою «черную» работу. Они создают фишинговые сайты отелей, рассылают электронные письма и смс с выгодными акциями, а также используют другие схемы. Как тюменцам защититься от киберпреступников в период отпусков, рассказали в региональном депцифры.

Фишинговые сайты — сайты, которые полностью или частично имитируют вид известных порталов. Их делают похожими по дизайну и адресу на оригинальную веб-страницу отеля, банка, систем бронирования и авиакомпаний. Копии известных сайтов создают для кражи данных банковских карт пользователей.

Как защитить себя от фишинга?

  • Проверяйте подлинность сайтов: ищите в начале адресной строки символы https и значок закрытого замка — признаки защищённого соединения.
  • Избегайте незнакомых и подозрительных веб-страниц, где указано мало контактной информации.
  • Не переходите по ссылкам от незнакомцев.
  • Обращайте внимание на опечатки на сайте и в адресе страницы. Это один из признаков, который может указывать на сайт-подделку.
  • При выборе отеля проверяйте, соответствует ли телефон гостиницы, указанный на её сайте, региону, в котором она находится.
«Будьте внимательны при бронировании и оформлении туров. Мошенники в основном рассчитывают на вашу невнимательность!», — предупредили в ведомстве.

Отметим, что рост преступлений, совершаемых мошенниками с использованием телекоммуникационных технологий — проблема всех регионов страны. Ситуация обостряется доверчивостью граждан, особенного старшего поколения.

Профилактикой таких преступлений сейчас занимаются не только полиция, но и областные СМИ, общественные организации и органы власти. Предупреждения о мошенниках, истории пострадавших и информация о том, как себя вести и куда обращаться, регулярно публикуются на всех площадках, в том числе соцсетях, домовых чатах, на экранах в торговых центрах и городских автобусов.

Внимание, мошенники! Тюменцам рассказали о новых схемах телефонных аферистов
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