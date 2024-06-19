Место работы брата арестованного тюменского депутата проверяют силовики

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Как сообщают инсайдеры, комитет проверяют на законность документов.
«Появилась информация о том, что структура создана искусственно и, не имея никаких реальных полномочий, торгует удостоверениями государственного образца», — пишет ura.ru.
Отмечается, что удостоверение члена комитета можно приобрести всего за 12 тысяч рублей. Официальных комментариев от силовых ведомств пока не было.
Ранее «Наш город» сообщал, что после ареста депутата из Тюмени в партии случился скандал с расколом. Помощник Андрея Кима Александр Мельников вышел из КПРФ.