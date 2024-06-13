В тюменском лагере пострадал ребенок, выходя к воде

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Инцидент произошел летом прошлого года. Ребенок, занимавшейся в секции одной из спортивных школ областной столицы приехал на отдых. Он спускался к воде по мостику, который сломался. Ребенок упал в воду и разрезал голень, что причинило легкий вред его здоровью.
Мать юного тюменца обратилась в прокуратуру. Надзорное ведомство установило, что спортивная школа не уделила должного внимания обеспечению безопасности детей.
С образовательной организации в пользу ребенка было взыскано 65 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменец упал в обморок, выходя из маршрутки.