В тюменском лагере пострадал ребенок, выходя к воде

Инцидент произошел летом прошлого года. Ребенок, занимавшейся в секции одной из спортивных школ областной столицы приехал на отдых. Он спускался к воде по мостику, который сломался. Ребенок упал в воду и разрезал голень, что причинило легкий вред его здоровью.