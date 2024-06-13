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Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

В тюменском лагере пострадал ребенок, выходя к воде

В тюменском лагере пострадал ребенок, выходя к воде

13 июня 2024, 12:24
Фото: pinterest.com
Девятилетний мальчик пострадал в палаточном лагере Тюменской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
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Дети

Инцидент произошел летом прошлого года. Ребенок, занимавшейся в секции одной из спортивных школ областной столицы приехал на отдых. Он спускался к воде по мостику, который сломался. Ребенок упал в воду и разрезал голень, что причинило легкий вред его здоровью.

Мать юного тюменца обратилась в прокуратуру. Надзорное ведомство установило, что спортивная школа не уделила должного внимания обеспечению безопасности детей.

С образовательной организации в пользу ребенка было взыскано 65 тысяч рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменец упал в обморок, выходя из маршрутки.

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#Егор Тимофеев#Общество#Происшествия#Дети#Деньги#Новости тюмени#Здравоохранение
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