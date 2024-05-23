Их отец отравился газом: тюменским братьям с редким заболеванием надо 600 млн руб

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Дети попали в больницу зимой 2023 года, но по другим причинам: дом отапливался дизельным генератором, а с проветриванием помещения возникли проблемы, пишет 72.ру. Отец семейства тогда погиб от угарного газа.
В больнице анализы Александра и Тимофея на КФК показывали большие значения. Врачи позже диагностировали болезнь, при которой разрушаются мышцы — миодистрофию Дюшенна.
Отмечается, что лечения в России нет. Помочь юным тюменцам могут в ОАЭ, на эти цели необходимо собрать больше полумиллиарда рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что на улицах Тюмени начали торговать «биткоинами».