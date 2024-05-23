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Published Сегодня, 09:53

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В Тюмени собирают 600 миллионов для братьев с генетическим заболеванием

Их отец отравился газом: тюменским братьям с редким заболеванием надо 600 млн руб

23 мая 2024, 09:53
Фото: 1MI

В Тюмени собирают 600 миллионов для братьев с генетическим заболеванием

Для двух братьев из Тюмени Александр и Тимофея Савченко собирают 600 миллионов рублей на лечение генетического заболевания. Мальчикам 3 года и 5 лет.
Сюжет
Дети

Дети попали в больницу зимой 2023 года, но по другим причинам: дом отапливался дизельным генератором, а с проветриванием помещения возникли проблемы, пишет 72.ру. Отец семейства тогда погиб от угарного газа.

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В больнице анализы Александра и Тимофея на КФК показывали большие значения. Врачи позже диагностировали болезнь, при которой разрушаются мышцы — миодистрофию Дюшенна.

Отмечается, что лечения в России нет. Помочь юным тюменцам могут в ОАЭ, на эти цели необходимо собрать больше полумиллиарда рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что на улицах Тюмени начали торговать «биткоинами».

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#Егор Тимофеев#Общество#Тюмень#Дети#Тюменская область#Деньги#Новости тюмени#Здравоохранение#Детство
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