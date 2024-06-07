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На день России на мосту Влюбленных в Тюмени загорится праздничная подсветка

На день России на мосту Влюбленных в Тюмени загорится праздничная подсветка

7 июня 2024, 10:31
Фото: 1MI
В Тюмени 12 июня одна из главных достопримечательностей города загорится праздничной иллюминацией, для города это уже стало большой традицией.

Речь идет о мосте Влюбленных в центре города. Его в День России, по традиции, окрасят в праздничный триколор. Об этом сообщает администрация города. Работать подсветка будет с 21 часа вечера. Тогда же в городе включаются и фонари.

Напомним, что включают подсветку на важные даты у моста непосредственно в день торжества несколько раз в году. На все праздники предусмотрена своя программа.

Ранее издание «Наш Город» публиковало афишу на празднование Дня России в Тюмени.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Мост#День России#Мост Влюбленных
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