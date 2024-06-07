На день России на мосту Влюбленных в Тюмени загорится праздничная подсветка

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Речь идет о мосте Влюбленных в центре города. Его в День России, по традиции, окрасят в праздничный триколор. Об этом сообщает администрация города. Работать подсветка будет с 21 часа вечера. Тогда же в городе включаются и фонари.
Напомним, что включают подсветку на важные даты у моста непосредственно в день торжества несколько раз в году. На все праздники предусмотрена своя программа.
Ранее издание «Наш Город» публиковало афишу на празднование Дня России в Тюмени.