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Published Сегодня, 07:14

Modified Сегодня, 07:16

Updated Сегодня, 07:16

В селе Тюменской области мужчину чуть не убила маленькая рыба

В селе Тюменской области мужчину чуть не убила маленькая рыба

6 июня 2024, 07:14
Фото: 1MI
В селе Казанское Тюменской области чуть не погиб мужчина, столкнувшись с маленькой рыбой. Его экстренно доставили в больницу, где чудом спасли жизнь.
Сюжет
Рыба

Информация о мужчине, чуть не погибшем из-за рыбной кости появилась в телеграм канале — «Тюмень с огоньком». Как оказалось, практически лишил жизни пострадавшего простой карась.

Дело в том, что за неделю до попадания в больницу мужчина поел карасей, а после обратился в больницу с болями в животе и тошнотой. После УЗИ выяснилось, что в желудке у мужчины застряла рыбья кость размером почти в 4 сантиметра. Ее медики достали, спася мужчине жизнь. Приди он в больницу позже — спасти бы его медики не смогли из-за осложнений.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Операция#Рыба#Травма
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