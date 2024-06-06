В селе Тюменской области мужчину чуть не убила маленькая рыба

Дело в том, что за неделю до попадания в больницу мужчина поел карасей, а после обратился в больницу с болями в животе и тошнотой. После УЗИ выяснилось, что в желудке у мужчины застряла рыбья кость размером почти в 4 сантиметра. Ее медики достали, спася мужчине жизнь. Приди он в больницу позже — спасти бы его медики не смогли из-за осложнений.