В селе Тюменской области мужчину чуть не убила маленькая рыба

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Информация о мужчине, чуть не погибшем из-за рыбной кости появилась в телеграм канале — «Тюмень с огоньком». Как оказалось, практически лишил жизни пострадавшего простой карась.
Дело в том, что за неделю до попадания в больницу мужчина поел карасей, а после обратился в больницу с болями в животе и тошнотой. После УЗИ выяснилось, что в желудке у мужчины застряла рыбья кость размером почти в 4 сантиметра. Ее медики достали, спася мужчине жизнь. Приди он в больницу позже — спасти бы его медики не смогли из-за осложнений.
Ранее сообщалось о мигранте из Тобольска, который наживался на продаже краснокнижной рыбы.