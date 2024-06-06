Еще одна. В Тюмени для движения перекроют еще одну улицу

В Тюмени для движения перекроют еще одну улицу

В Тюмени для движения перекрывают еще одну крупную улицу. Всего за только эту неделю администрация Тюмени закрыла для движения 3 крупных улицы, хотя один после экстренного ремонта успели открыть.