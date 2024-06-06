Еще одна. В Тюмени для движения перекроют еще одну улицу

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Речь идет о перекрытии улицы Локомотивной. Ее, по информации, предоставленной мэрией Тюмени перекрывать дорогу будут из-за ремонта на участке теплосети.
С 17 июня по 30 июля движение перекроют на участках от ул. Восстания до ул. Ростовской, с 1 по 8 июля — в районе пересечения с ул. Восстания.
Объезды же предлагают по улицам Амурская, Интернациональная и Ростовская. Напомним, что ранее тюменские власти по той же причине перекрыли крупную развязку.