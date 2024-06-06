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Published Сегодня, 11:35

Modified Сегодня, 11:39

Updated Сегодня, 11:39

В Тюмени для движения перекроют еще одну улицу

Еще одна. В Тюмени для движения перекроют еще одну улицу

6 июня 2024, 11:35
Фото: 1MI

В Тюмени для движения перекроют еще одну улицу

В Тюмени для движения перекрывают еще одну крупную улицу. Всего за только эту неделю администрация Тюмени закрыла для движения 3 крупных улицы, хотя один после экстренного ремонта успели открыть.

Речь идет о перекрытии улицы Локомотивной. Ее, по информации, предоставленной мэрией Тюмени перекрывать дорогу будут из-за ремонта на участке теплосети.

С 17 июня по 30 июля движение перекроют на участках от ул. Восстания до ул. Ростовской, с 1 по 8 июля — в районе пересечения с ул. Восстания.

Объезды же предлагают по улицам Амурская, Интернациональная и Ростовская. Напомним, что ранее тюменские власти по той же причине перекрыли крупную развязку.

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