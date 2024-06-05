Отдавай свой бизнес! Тюменец-рецидивист угрожал бизнесмену расправой и вымогал деньги

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
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Updated Сегодня, 05:55
Как выяснили правоохранители при расследовании дела, ранее судимый мужчина вместе с подельником ворвались в один из офисов города и начали требовать у бизнесмена деньги, долю в бизнесе, а также заставляли продать все имущество, а вырученные деньги передать им.
При этом предпринимателю вымогатели угрожали расправой и были готовы заставить его выполнить требования под пытками и избиениями. Побоявшись двух вымогателей, бизнесмен дал им две расписки на сумму в 20 миллионов рублей.
Сейчас организатор вымогательства задержан, его подельник еще не установлен, его ищут. Дело передано в суд. Грозит двум вымогателям до 15 лет тюрьмы.
Ранее сообщалось о начальнике психдиспансера в Тюмени, которые злоупотреблял своим служебным положением.