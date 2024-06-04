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В Тюмени лесоруб-рецидивист незаконно вырубил 80 деревьев на 20 млн руб

В Тюмени лесоруб-рецидивист незаконно вырубил 80 деревьев на 20 млн руб

4 июня 2024, 10:50
Фото: 1MI
В Тюмени вынесли приговор черному лесорубу, который вырубил больше 80 деревьев, не имея на это разрешения, нанеся ущерба на 20 миллионов рублей.

О вынесении приговора сообщили в Тюменской прокуратуре. Мужчина с 2019 по 2020 год вырубил более 80 хвойных деревьев в Ярковском районе, при этом ловили его на этом не первый раз, ранее он уже привлекался за вырубку деревьев в другом районе Тюменской области.

Суд приговорил мужчину к 2 годам и 6 месяцам колонии особого режима, также обязав его выплатить весь причиненный ущерб.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени власти планируют устроить массовую вырубку деревьев.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Вырубка деревьев#Новости тюмени#Незаконная рубка#Вырубка лесов
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