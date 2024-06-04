В Тюмени лесоруб-рецидивист незаконно вырубил 80 деревьев на 20 млн руб

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
О вынесении приговора сообщили в Тюменской прокуратуре. Мужчина с 2019 по 2020 год вырубил более 80 хвойных деревьев в Ярковском районе, при этом ловили его на этом не первый раз, ранее он уже привлекался за вырубку деревьев в другом районе Тюменской области.
Суд приговорил мужчину к 2 годам и 6 месяцам колонии особого режима, также обязав его выплатить весь причиненный ущерб.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени власти планируют устроить массовую вырубку деревьев.