В Тюмени лесоруб-рецидивист незаконно вырубил 80 деревьев на 20 млн руб

О вынесении приговора сообщили в Тюменской прокуратуре. Мужчина с 2019 по 2020 год вырубил более 80 хвойных деревьев в Ярковском районе, при этом ловили его на этом не первый раз, ранее он уже привлекался за вырубку деревьев в другом районе Тюменской области.