32-летний тюменский контрактник погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
О гибели бойца в зоне СВО сообщает паблик Вконтакте «Новости Тюмени и Тюменской области». Дмитрий Ляхов, родом из небольшого поселка Картымский подписал контракт с Минобороны в сентябре прошлого года. Погиб при исполнении боевой задачи в мае этого года.
До этого проживал в своем поселке, пока родители с 8-летним Дмитрием не перебрались в город Серов. Там Дмитрий проработал большую часть времени, иногда выезжая на заработки на Ямал.
Ранее сообщалось об участнике СВО из Тюмени, погибшем там через два месяца после подписания контракта.