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Published Сегодня, 15:27

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Updated Сегодня, 15:29

32-летний тюменский контрактник погиб в зоне СВО

32-летний тюменский контрактник погиб в зоне СВО

4 июня 2024, 15:27
Фото: 1MI
В зоне СВО погиб уроженец Тюмени из поселка Картымский Нижнетавдинского района. Было бойцу 32 года.

О гибели бойца в зоне СВО сообщает паблик Вконтакте «Новости Тюмени и Тюменской области». Дмитрий Ляхов, родом из небольшого поселка Картымский подписал контракт с Минобороны в сентябре прошлого года. Погиб при исполнении боевой задачи в мае этого года.

Фото: Новости Тюмени и Тюменской области

До этого проживал в своем поселке, пока родители с 8-летним Дмитрием не перебрались в город Серов. Там Дмитрий проработал большую часть времени, иногда выезжая на заработки на Ямал.

Ранее сообщалось об участнике СВО из Тюмени, погибшем там через два месяца после подписания контракта.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#СВО#Участники СВО#Бойцы СВО
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