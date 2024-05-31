Власти не смогли подать рынок в центре Тюмени

100% акций рынка «Центральный», в количестве 195 тысяч штук, были выставлены на торги в Тюмени 28 апреля 2024 года. Заявки на участие принимали до 23 мая. Начальная цена лота составляла 257 миллионов рублей при шаге аукциона 12,8 миллионов рублей.