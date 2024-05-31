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Modified Сегодня, 08:16

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Тюменские власти не смогли продать рынок «Центральный»

Власти не смогли подать рынок в центре Тюмени

31 мая 2024, 08:14
Фото: 2 ГИС

Тюменские власти не смогли продать рынок «Центральный»

Аукцион признали несостоявшимся, так как участники не сделали ни одного предложения о начальной цене имущества. Соответствующая информация указана на портале ГИС Торги. Всего было подано две заявки.

100% акций рынка «Центральный», в количестве 195 тысяч штук, были выставлены на торги в Тюмени 28 апреля 2024 года. Заявки на участие принимали до 23 мая. Начальная цена лота составляла 257 миллионов рублей при шаге аукциона 12,8 миллионов рублей.

Сообщалось, что коммерсант, который выкупит пакет акций центрального рынка, станет владельцем трехэтажного здания общей площадью 7 тысяч квадратных метров по улице Герцена.

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