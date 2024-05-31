Власти не смогли подать рынок в центре Тюмени

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
100% акций рынка «Центральный», в количестве 195 тысяч штук, были выставлены на торги в Тюмени 28 апреля 2024 года. Заявки на участие принимали до 23 мая. Начальная цена лота составляла 257 миллионов рублей при шаге аукциона 12,8 миллионов рублей.
Сообщалось, что коммерсант, который выкупит пакет акций центрального рынка, станет владельцем трехэтажного здания общей площадью 7 тысяч квадратных метров по улице Герцена.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на улице Пермякова к середине октября 2024 года появится велодорожка стоимостью более 40 миллионов рублей. В настоящее идет поиск подрядчика.