Уникальную икону привезли в Тюмень

В Тюмень доставили уникальную икону

Казанскую икону Божией Матери доставили в пятницу, 31 мая, в Тюмень. Святыню привезли в Свято-Троицкий монастырь. Там она пробудет до вечера 1 июня, после чего из Тюмени ее отправят в другие города.