Уникальную икону привезли в Тюмень

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
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Updated Сегодня, 06:08
Приложиться к иконе верующие смогут в монастыре сегодня 31 мая до 20:00 и 1 июня с 8:00 до 18:00.
Отметим, шествие иконы Божией Матери по России стартовало 6 мая после молебного пения о Победе, которое совершил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По благословению предстоятеля Русской Православной Церкви икона посетит 60 городов России. Православные христиане смогут поклониться иконе и помолиться Пресвятой Богородице о российских бойцах.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске на реставрацию Крстовоздвиженской церкви, построенной в 1652 году, потратят около трех десятков миллионов рублей. В настоящее идет разработка проектной документации.