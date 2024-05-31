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Updated Сегодня, 06:08

В Тюмень доставили уникальную икону

Уникальную икону привезли в Тюмень

31 мая 2024, 06:06
Фото: 1MI

В Тюмень доставили уникальную икону

Казанскую икону Божией Матери доставили в пятницу, 31 мая, в Тюмень. Святыню привезли в Свято-Троицкий монастырь. Там она пробудет до вечера 1 июня, после чего из Тюмени ее отправят в другие города.

Приложиться к иконе верующие смогут в монастыре сегодня 31 мая до 20:00 и 1 июня с 8:00 до 18:00.

Видео: Информационный центр Правительства Тюменской области

Отметим, шествие иконы Божией Матери по России стартовало 6 мая после молебного пения о Победе, которое совершил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По благословению предстоятеля Русской Православной Церкви икона посетит 60 городов России. Православные христиане смогут поклониться иконе и помолиться Пресвятой Богородице о российских бойцах.

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