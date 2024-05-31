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В Тюмени самый дешевый шашлык продают в «Ашане»

Где в Тюмени продают самое дешевое мясо для шашлыка

31 мая 2024, 04:34
Фото: 1MI

В Тюмени самый дешевый шашлык продают в «Ашане»

В Тюмени с началом весенне-летнего сезона выросли цены на полуфабрикаты. В частности, на 20% подорожало замаринованное мясо для шашлыка. «Наш Город» выяснил, в каких магазинах областной столицы выгоднее покупать готовый шашлык.
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Отдых

Килограмм шашлыка из свиной лопатки в гипермаркете «Окей» сегодня продают за 399-462 рубля. На 100 рублей дешевле стоит килограмм шашлыка из мяса птицы (курицы). Самый дорогой — шашлык из индейки. За килограмм диетического мяса придется отдать 549 рублей.

В «Ашане» за килограмм шашлыка из свинины придется заплатить от 338 до 539 рублей, за ребрышки — 379 рублей. Шашлык из говядины обойдется в 789 рублей, из индейки — от 529 до 539 рублей. Самая доступная курица — килограмм замаринованного мяса птицы стоит от 289 до 350 рублей.

В «Метро», пожалуй, продают самые дорогие шашлыки — килограмма мяса свинины в маринаде стоит от 379 до 658 рублей, ребрышек в соусе барбекю — более 620 рублей. Килограмм куриного шашлыка продают в магазине за 348 рублей.

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В гипермаркете «Лента» можно приобрести килограмм свиного шашлыка за 299 — 569 рублей. Ребрышки продают по цене 589 рублей за килограмм. Довольно дорого стоят куриные крылья — более 430 рублей за килограмм, окорочка — 326 рублей, замаринованное филе — 429 рублей.

В «Магните» полуфабрикаты продают только упаковками: за 1,2 килограмма свиной шеи придется заплатить 415 рублей (345 рублей за килограмм). Двухкилограммовая упаковка куриного шашлыка заберет из бюджета 545 рублей (272 рубля за кг). Килограмм ребрышек стоит 314 рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени выросли цены на летние ягоды — черешню и клубнику. В фруктовых палатках черешня и клубника стоят от 600 до 1200 рублей за килограмм. Стоимость зависит от того, откуда была привезена ягода.

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