Где в Тюмени продают самое дешевое мясо для шашлыка

В «Ашане» за килограмм шашлыка из свинины придется заплатить от 338 до 539 рублей, за ребрышки — 379 рублей. Шашлык из говядины обойдется в 789 рублей, из индейки — от 529 до 539 рублей. Самая доступная курица — килограмм замаринованного мяса птицы стоит от 289 до 350 рублей.