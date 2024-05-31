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Переехавший в Тюмень экс-мэр ХМАО планирует вернуться после отставки Комаровой

Переехавший из Югры в Тюмень экс-мэр может вернуться в округ после отставки Комаровой

31 мая 2024, 05:08
Фото: ВК Александр Старжинский

Переехавший в Тюмень экс-мэр ХМАО планирует вернуться после отставки Комаровой

Самый молодой мэр России Александр Старжинский, устроившийся на работу риэлтором в Тюмени, сообщил, что может вновь вернуться в Югру и продолжить политическую карьеру.
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Югра
«Наталья Комарова, губернатор Югры, ушла в отставку. Надеюсь, что команда сейчас поменяется, я буду очень рад, если так будет. Не исключаю, что я вернусь в Ханты-Мансийский автономный округ и продолжу работу», — заявил Старжинский.

Также он поблагодарил Комарову за проделанную работу и сотрудничество — было очень много сделано. В том числе, для поселка Половинки Кондинского района.

«Написал Наталье Комаровой письмо с благодарностью. Она, в свою очередь, тоже пожелала мне удачи», — сообщил Александр Старжинский.
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Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе стало известно о том, что экс-мэр поселка Половинки Александр Старжинский, оставивший пост в сентябре 2023 года, переехал в Тюмень. В областной столице он устроился на работу в агентство по продаже недвижимости.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Югра#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Руслан Кухарук#Наталья Комарова
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