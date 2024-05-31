Переехавший из Югры в Тюмень экс-мэр может вернуться в округ после отставки Комаровой

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
«Наталья Комарова, губернатор Югры, ушла в отставку. Надеюсь, что команда сейчас поменяется, я буду очень рад, если так будет. Не исключаю, что я вернусь в Ханты-Мансийский автономный округ и продолжу работу», — заявил Старжинский.
Также он поблагодарил Комарову за проделанную работу и сотрудничество — было очень много сделано. В том числе, для поселка Половинки Кондинского района.
«Написал Наталье Комаровой письмо с благодарностью. Она, в свою очередь, тоже пожелала мне удачи», — сообщил Александр Старжинский.
Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе стало известно о том, что экс-мэр поселка Половинки Александр Старжинский, оставивший пост в сентябре 2023 года, переехал в Тюмень. В областной столице он устроился на работу в агентство по продаже недвижимости.