Переехавший из Югры в Тюмень экс-мэр может вернуться в округ после отставки Комаровой

Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе стало известно о том, что экс-мэр поселка Половинки Александр Старжинский, оставивший пост в сентябре 2023 года, переехал в Тюмень. В областной столице он устроился на работу в агентство по продаже недвижимости.