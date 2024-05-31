Сила брака: семейные тюменцы чаще побеждают рак

Состоявшие в браке пациенты на 53% чаще подвергались хирургическому вмешательству и на 56% — лучевой терапии. Риск их смерти был ниже на 12-33%. Кроме того, брак оказался эффективнее химиотерапии для пяти видов рака: выживаемость пациентов увеличивалась на 5-20%.