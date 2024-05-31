Сила брака: семейные тюменцы чаще побеждают рак

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Updated Сегодня, 06:52
Эксперты проанализировали данные более 730 тысяч пациентов, у которых выявили рак легких, молочной железы, поджелудочной железы, простаты, печени, головы/шеи, яичников и пищевода, колоректальный рак, неходжкинская лимфома. Смертность для каждого из них составляла от 15 тысяч случаев в год.
Состоявшие в браке пациенты на 53% чаще подвергались хирургическому вмешательству и на 56% — лучевой терапии. Риск их смерти был ниже на 12-33%. Кроме того, брак оказался эффективнее химиотерапии для пяти видов рака: выживаемость пациентов увеличивалась на 5-20%.
«Мы обнаружили, что пациенты, не состоящие в браке, в том числе овдовевшие, подвергаются большему риску развития метастатического рака, недостаточного лечения и смерти в результате рака, чем пациенты, состоящие в браке», — сообщили ученые.
И добавили, что согласно исследованию, брак оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую, гормональную и иммунную системы.
Эксперты поясняют данный факт рядом факторов — от эмоциональной поддержки партнера, снижения уровня стресса, тревоги и вероятности возникновения депрессии до правильного режима питания и сна. Кроме того, зачастую супруга (супруг) убеждает своего партнера проходить медобследования чаще, что сводит риск выявления заболевания на последних стадиях к минимуму, пишут «Новые Известия».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области жители чаще болеют раком кожи и молочной железы. При этом, больший риск развития рака имеют пациенты в возрасте старше 60 лет.