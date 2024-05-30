Брусника построит новые кварталы на месте сетевязальной фабрики и Минского рынка

Концепция проекта отсылает к Хакским кварталам в Берлине и проспекту Давида Агмашенебели в Тбилиси. Все дома отличаются друг от друга, но в то же время составляют единый органичный ансамбль. Так и у Брусники: первый дом представит собой четыре среднеэтажных и одну доминантную секции, каждая из которых получит свой цвет и характер. Одну секцию отличают эркеры и угловые балконы, другую — лоджии с ленточным остеклением, третью — рамки вокруг окон. Башня будет состоять из двух частей, сдвинутых относительно друг друга. Это придаст зданию динамику и позволит реализовать больше вариантов особенных планировок — здесь они займут три верхних этажа.