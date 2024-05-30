Брусника построит новые кварталы на месте сетевязальной фабрики и Минского рынка

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
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Updated Сегодня, 04:51
Планируется, что квартал сформирует новые точки притяжения: событийную площадь, пешеходную аллею с кафе и ресторанами, павильоны с торговыми рядами, а также соседский центр. Значительная роль будет отведена детским учреждениям: уже выделены пространства под образовательный центр, танцевальную школу, библиотеку и детский сад. Коммерческие помещения в проекте продаваться не будут — ими займется единый оператор, что позволит программировать пространство, насыщая его нужными функциями.
Концепция проекта отсылает к Хакским кварталам в Берлине и проспекту Давида Агмашенебели в Тбилиси. Все дома отличаются друг от друга, но в то же время составляют единый органичный ансамбль. Так и у Брусники: первый дом представит собой четыре среднеэтажных и одну доминантную секции, каждая из которых получит свой цвет и характер. Одну секцию отличают эркеры и угловые балконы, другую — лоджии с ленточным остеклением, третью — рамки вокруг окон. Башня будет состоять из двух частей, сдвинутых относительно друг друга. Это придаст зданию динамику и позволит реализовать больше вариантов особенных планировок — здесь они займут три верхних этажа.
Многие решения Брусника представит впервые. Например, для защиты от солнца на террасах появятся маркизы, а в части секций рафшторы — они похожи на жалюзи, только снаружи и более плотные. К особенностям летних помещений можно отнести балконы с безрамным остеклением.
Еще одно новшество — двухуровневый паркинг. Часть машиномест в нем расположится под землей, другая — на уровне первого этажа. В паркинге будут установлены мусорокамеры, а также трансформаторная подстанция. Подобное решение позволит скрыть их от посторонних и снизить уровень визуального шума возле дома.
Концепция двора вдохновлена японским минимализмом. Его центром станет пергола, опоры которой напоминают тории — п-образные ворота синтоистского храма. Под ней — лаунжи с мягкой уличной мебелью и миниатюрный пруд. Здесь ничто не нарушит спокойствие: детские и спортивные площадки вынесены отдельно. Узнать подробности проекта можно на сайте.