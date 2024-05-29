Почему каждый третий тюменец покупает квартиру в новостройке с готовым ремонтом?

Миксовать стили ремонта в комнатах и ванной можно на вкус клиента. Например, сделать всю квартиру в светлых тонах или же объединить нейтральную ванну и темные комнаты. Как говорится, «на вкус и цвет». Кстати, «Страна» — единственный застройщик в Тюмени, который предлагает опцию «ремонт только в ванной». Эксперты отмечают, что от стоимости ремонта в новой квартире 30–35% бюджета тратится именно на ванную комнату. Плитка, сантехника, услуги мастеров выходят в копеечку. Выполнить такие работы самостоятельно может не каждый.