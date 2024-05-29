nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:00

Published Сегодня, 04:00

Modified Сегодня, 04:00

Updated Сегодня, 04:00

Почему каждый третий тюменец покупает квартиру в новостройке с готовым ремонтом?

Почему каждый третий тюменец покупает квартиру в новостройке с готовым ремонтом?

29 мая 2024, 04:00
Фото: «Страна Девелопмент»
Реклама. ООО «СЗ „Страна-Эталон“» . erid: LjN8KUqRa
Специалисты ГК «Страна Девелопмент» проанализировали продажи в новом ЖК «Юнион», который возводится в районе Плеханово. Статистика показала, что каждый третий клиент при покупке новой квартиры оформляет опцию «Ремонт от застройщика». Рассказываем, почему эта услуга пользуется популярностью.

Согласно статистике, больше половины опрошенных (54%) сказали, что в первую очередь оформили опцию ради экономии денег и времени: цена на материалы и работу мастеров фиксируется сразу при оформлении сделки, и никаких перерасчетов сметы не будет. На втором месте (19%) по числу ответов — возможность включить стоимость ремонта в ипотеку. Будущие новоселы отмечают, что в таком случае не потребуется разом выкладывать крупную сумму, чтобы купить материалы и расплатиться с подрядчиками.

Третий по популярности ответ (16%) — сразу после сдачи дома можно заехать в свою квартиру. Новое жилье полностью готово для переезда, останется только завезти мебель, технику и начать обживаться. Остальные (11%) отметили гарантию от застройщика. Все оформляется официально, поэтому не нужно искать поставщиков и мастеров.

Серый шторм, Голубой вереск, Хлопковая нить. «Страна Девелопмент» предлагает целую линию современных ремонтов в проектах компании. Всего их пять — от светлых нейтральных до темных брутальных. Помимо этого, отдельная серия стилей предусмотрена для ванных комнат.

Фото: «Страна Девелопмент»

Миксовать стили ремонта в комнатах и ванной можно на вкус клиента. Например, сделать всю квартиру в светлых тонах или же объединить нейтральную ванну и темные комнаты. Как говорится, «на вкус и цвет». Кстати, «Страна» — единственный застройщик в Тюмени, который предлагает опцию «ремонт только в ванной». Эксперты отмечают, что от стоимости ремонта в новой квартире 30–35% бюджета тратится именно на ванную комнату. Плитка, сантехника, услуги мастеров выходят в копеечку. Выполнить такие работы самостоятельно может не каждый.

Фото: «Страна Девелопмент»

Жилой комплекс «Юнион» — совместный проект двух федеральных застройщиков ГК «Страна Девелопмент» и Группы «Эталон». ЖК будет состоять из 4 домов высотой от 10-го до 16-го этажей. Новый комплекс с собственной инфраструктурой возводится в районе улиц Интернациональная — Объездная.

Фото: «Страна Девелопмент»

На сегодняшний день квартиры продаются в двух домах жилого комплекса. Первый будет сдан уже в конце 2024 года. Завершение реализации всего проекта запланировано на 2026 год. Записаться на консультацию, чтобы выбрать свою квартиру и подобрать к ней ремонт можно по телефону +7 345 239-44-19 ила на сайте strana.com.

ООО «СЗ „Страна-Эталон“». Проектная декларация на сайте — наш. дом.рф. strana.com.

#Анастасия Имамахметова#Тюмень#Аналитика#Тюменская область#Переезд#Инфраструктура#Покупка квартир#Ипотека#Жилой комплекс#Продажа недвижимости#Экономия#Новостройка#Продажа квартиры#Исследование#ГК Страна Девелопмент
Подпишитесь
Ишим убавляет, Иртыш прибавляет. Вода в Тюменской области продолжает убывать
Сегодня, 04:33
Сильные вспышки на солнце: график магнитных бурь на июнь 2024 года
Сегодня, 01:15
Виноваты заморозки или санкции? Почему в Тюмени продают такую дорогую клубнику?
Вчера, 08:04
Деревянный дом рухнул в Иртыш в тюменской деревне: эпичное видео
Сегодня, 03:00
Май, прекращай! Заморозки в Тюменской области продлятся до начала июня
Сегодня, 01:00
12 участков автомобильных дорог ушли под воду в Вагайском районе из-за паводка
Вчера, 07:21
"