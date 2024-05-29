Почему каждый третий тюменец покупает квартиру в новостройке с готовым ремонтом?

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Согласно статистике, больше половины опрошенных (54%) сказали, что в первую очередь оформили опцию ради экономии денег и времени: цена на материалы и работу мастеров фиксируется сразу при оформлении сделки, и никаких перерасчетов сметы не будет. На втором месте (19%) по числу ответов — возможность включить стоимость ремонта в ипотеку. Будущие новоселы отмечают, что в таком случае не потребуется разом выкладывать крупную сумму, чтобы купить материалы и расплатиться с подрядчиками.
Третий по популярности ответ (16%) — сразу после сдачи дома можно заехать в свою квартиру. Новое жилье полностью готово для переезда, останется только завезти мебель, технику и начать обживаться. Остальные (11%) отметили гарантию от застройщика. Все оформляется официально, поэтому не нужно искать поставщиков и мастеров.
Серый шторм, Голубой вереск, Хлопковая нить. «Страна Девелопмент» предлагает целую линию современных ремонтов в проектах компании. Всего их пять — от светлых нейтральных до темных брутальных. Помимо этого, отдельная серия стилей предусмотрена для ванных комнат.
Миксовать стили ремонта в комнатах и ванной можно на вкус клиента. Например, сделать всю квартиру в светлых тонах или же объединить нейтральную ванну и темные комнаты. Как говорится, «на вкус и цвет». Кстати, «Страна» — единственный застройщик в Тюмени, который предлагает опцию «ремонт только в ванной». Эксперты отмечают, что от стоимости ремонта в новой квартире 30–35% бюджета тратится именно на ванную комнату. Плитка, сантехника, услуги мастеров выходят в копеечку. Выполнить такие работы самостоятельно может не каждый.
Жилой комплекс «Юнион» — совместный проект двух федеральных застройщиков ГК «Страна Девелопмент» и Группы «Эталон». ЖК будет состоять из 4 домов высотой от 10-го до 16-го этажей. Новый комплекс с собственной инфраструктурой возводится в районе улиц Интернациональная — Объездная.
На сегодняшний день квартиры продаются в двух домах жилого комплекса. Первый будет сдан уже в конце 2024 года. Завершение реализации всего проекта запланировано на 2026 год. Записаться на консультацию, чтобы выбрать свою квартиру и подобрать к ней ремонт можно по телефону +7 345 239-44-19 ила на сайте strana.com.
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