Наперегонки с ветром: тюменские байкеры открывают мотосезон

Сезонность мотоцикла — еще один минус. Зимой ездить на нем холодно. Проще сесть в обогретый салон автомобиля. Или придется закаляться. Плюсом, зимой мотоцикл нужно хранить на каком-то паркинге или гараже, потому что сибирских холодов он может не пережить, а еще не дремлют угонщики. Автоинспекторы не советуют байкерам выезжать на дороги в дождь и при понижении температуры воздуха. Осенью быть особенно внимательными на дорогах и выбирать безопасную скорость. Помнить, что в серости осени водители автомобилей могут не заметить двухколесных.