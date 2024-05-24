Наперегонки с ветром: тюменские байкеры открывают мотосезон

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В Тюменской области, по прошлогодним подсчетам Роспотребнадзора, насчитывается более 74 тысяч мотоциклов, прицепов и полуприцепов.
Среди владельцев мотоциклов есть те, кто просто использует транспортное средство, а есть те, кто вкладывает в свое передвижение на «железном коне» огромное философское значение. Такие любители объединяются в сообщества байкеров и часто устраивают различные мероприятия в городе и за его пределами. В прошлом году байкеров даже привлекали к рейдам по лесам Тюменской области, когда в регионе обострилась пожароопасная обстановка.
Тут каждый решает сам. У транспортного средства много плюсов, но столько же и минусов. В городе, где много машин — мотоцикл становится спасением. Во-первых, на нем легко объехать пробки, а во-вторых, не сложно припарковаться.
Но так ли просто им управлять, учитывая статистику по ДТП? Конечно же, главное тут — знание ПДД, практика и опыт, как и с любым транспортом. Но у мотоциклистов список правил дорожной безопасности гораздо больше, чем у автомобилистов. К примеру, это необходимость надевать шлем и другую экипировку при каждой поездке.
Еще один плюс — мотоцикл дешевле как для покупки, так и для обслуживания. Но, конечно же, бывают и модели, которые превышают по стоимости хорошую иномарку.
Купить мотоцикл в Тюмени так же просто, как и в других городах. Можно купить мотоцикл б/у или новый, но главное обратить внимание на его техническое состояние. Возможно, купить мотоцикл в области будет дешевле, но его техническое состояние надо проверять с особой тщательностью.
Поддержанные мотоциклы в Тюмени можно найти по объявлениям на различных площадках. Но тут стоить быть внимательнее и не нарваться на аферистов. Мотоцикл достаточно рисковый вид транспорта, поэтому перед поездкой на нем лучше проверить его состояние вместе с независимым экспертом, который оценит работы всех запчастей и скажет, что бы стоило заменить, чтобы поездки были безопаснее. Вместе с этим, эксперт сможет указать владельцу на те поломки, которые снизят стоимость транспортного средства.
Можно обратиться в салоны, где есть возможность купить новый мотоцикл, который ни разу еще не рассекал по улицам города. Такая покупка, конечно, обойдется дороже.
Самыми популярными моделями мотоциклов остаются «Иж-497» и «Урал».
Купить мотоцикл «Иж-497» в Тюмени можно за цену от 15 тысяч до полумиллиона рублей.
Купить мотоцикл «Урал» в Тюмени можно за цену от 75 тысяч до 400 тысяч рублей. Стоимость варьируется в зависимости от модели.
Среди иномарок популярными уже много лет остаются Yamaha YZF-R1M, Kawasaki Ninja 300, BMW K 1600 GTL, Suzuki RM-Z450, KTM 450 SX-F и Honda CRF 250. Цены на них варьируются от 150 тысяч до 3 млн рублей.
В целом, все зависит от запроса покупателя. Если у вас цель просто быть мобильным, можно выбрать что-то из среднего ценового сегмента. Если есть намерение войти в число байкеров, которые участвуют в гонках и являются приверженцами философии своей субкультуры, то тут придется раскошелиться на тюнинг, экипировку, да и в целом выбрать какое-то выносливое транспортное средство, которое точно не подведет даже при долгой поездке.
Конечно, можно выделить плюсы и минусы и в эксплуатации авто, и в езде на мотоцикле.
Плюсы мотоцикла по сравнению с авто: маневренность, меньше затрат на топливо, удобная парковка.
Но есть и минусы, которые могут перекрыть преимущества. К ним относятся аварийность, угоны, сезонность.
В прошлом году в Тюменской области произошло 211 ДТП с участием мотоциклистов, это почти на треть больше, чем прошлом году, пять человек погибли, 235 ранены. Новичкам лучше не стоит выезжать на дорогу с большим трафиком, а тем более превышать скорость.
Вместе с тем, двухколесный транспорт легче угнать, чем машину. Даже противоугонные средства не всегда помогут.
Сезонность мотоцикла — еще один минус. Зимой ездить на нем холодно. Проще сесть в обогретый салон автомобиля. Или придется закаляться. Плюсом, зимой мотоцикл нужно хранить на каком-то паркинге или гараже, потому что сибирских холодов он может не пережить, а еще не дремлют угонщики. Автоинспекторы не советуют байкерам выезжать на дороги в дождь и при понижении температуры воздуха. Осенью быть особенно внимательными на дорогах и выбирать безопасную скорость. Помнить, что в серости осени водители автомобилей могут не заметить двухколесных.
Автомобилисты в Тюменской области преимущественно недовольны поведением мотоциклистов на дорогах: по их словам, те не соблюдают правил, маневрируют на большой скорости между машинами, устраивают гонки на центральных улицах и опасно ездят по дворам, где могут играть дети. Конечно же, тюменцев, не устраивает и громкий рев мотора двухколесного транспорта.
Предвзятое отношение к байкерам формируют и многочисленные бесправники. Летом автоинспекторы на мотоциклах отстранили от участия в дорожном движении 135 водителей-бесправников, многие из них — несовершеннолетние подростки, управляющие мототехникой. 51 мотоциклист наказан за неиспользование мотошлема.