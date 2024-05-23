Тюменским нейрохирургам помогает спасать жизни высокоточное оборудование

Posted 23 мая, 11:36
Published 23 мая, 11:36
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Тюменец попал в больнице на скорой помощи, которая забрала его с охоты в бессознательном состоянии. Как оказалось, тяжелая патология была диагностирована у него ранее, а ухудшение состояние вызвано гематомой в мозжечке со скоплением цереброспинальной жидкости.
«Пациенту было успешно выполнено оперативное лечение для удаления гематомы головного мозга с помощью новой навигационной установки и эндоскопической системы. На следующий день мужчина был переведен в нейрохирургическое отделение и через неделю выписан», — пояснил врач-нейрохирург Айдар Хайруллин.
Медики отмечают, что без современного оборудования такое вмешательство было бы сделать намного сложнее. Навигационная система позволяет точно определить границы патологических очагов и максимально снизить вероятность повреждения функционально значимых зон при хирургическом воздействии.
Аппарат закуплен в медучреждение на средства федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».
Также стоит отметить, что на сегодня все медицинские организации Тюменской области оснащены современным и высокотехнологичным оборудованием, необходимым для оказания помощи пациентам, в том числе в экстренных и особо сложных случаях. Благодаря этому жители Тюмени и области могут получить помощь по месту проживания, не выезжая в другие регионы, а профессионализм и мастерство тюменских врачей подтверждаются практически каждый день.
Напомним, одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».