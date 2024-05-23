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Дилеры «АвтоВАЗа» откроют в Тюмени продажи новой марки XCITE

Продажи кроссоверов XCITE стартуют в Тюмени через неделю

23 мая 2024, 05:51
Фото: xcite-avto.ru

Дилеры «АвтоВАЗа» откроют в Тюмени продажи новой марки XCITE

В Тюмени в ближайшее время стартуют продажи автомобилей XCITE нового российского бренда. Первая партия авто была выпущена в январе этого года на «Автозаводе Санкт-Петербург», ранее занимавшемся сборкой Nissan.

По предварительным данным, в Тюмень XCITE X-Cross 7 поступят в течение недели. Продавать авто будут три дилера (адреса всех трех совпадают с адресами автосалонов LADA). Какой будет стоимость отечественной новинки — пока неизвестно.

По информации некоторых российских продавцов нового бренда, XCITE X-Cross 7 будет дешевле на 250 тысяч рублей Chery Tiggo 7 PRO, стоимость которой варьируется от 2,5 до 2,7 миллионов рублей, пишет РБК Тюмень.

Автомобили XCITE, представляют из себя кроссоверы. По словам представителей бренда, авто подойдет для активного отдыха с семьей или в большой компании.

«XCITE — современный кроссовер. Наружные зеркала заднего вида оснащены электрорегулировкой, указателями бокового поворота, электроприводом складывания и обогрева. Светодиодные фары обеспечивают отличную обзорность и стабильно работают при любой погоде. Панорамная крыша с электроприводом и защитной шторкой дарит новые ощущения от поездок», — указано в описании на официальном сайте.

Также отмечено, что авто оснащено турбированным двигателем и современной конструкцией вариатора, что обеспечивают отличную динамику и плавность хода. Мощность — 147 л. с. Расход топлива составляет 6,6 л на 100 км, что является одним из самых низких показателей в классе.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени подорожали иномарки из Китая. Цены на авто в среднем увеличились на 60 тысяч рублей — до 1,2 миллиона.

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