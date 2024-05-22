Возрожденная российско-китайская «Волга»: полюбят ли авто тюменцы?

Чтобы понять, что из себя представляет новый вариант — достаточно представить самый ходовой седан марки Changan, а именно — Changan Raeton Plus образца 2017 года, а это уже, по сути, калька с Toyota Camry V40, что по характеристикам, что по внешнему виду. Несмотря на то, что в основе новой «Волги» лежит модель 7 летней давности, в России она популярность не приобрела. При стандартном для седана D-класса двигателе в 150 л. с., самой ходовой коробкой — вариаторе немногие владельцы жалуются на отсутствие запчастей и невозможностью обслужить китайское авто. Ждет ли это и новую «Волгу»?