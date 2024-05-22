Возрожденная российско-китайская «Волга»: полюбят ли авто тюменцы?

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Исследование о новом-старом экземпляре советской марки авто провели «Новые известия». И после изучения всей информации действительно выяснилось, что «русскости» в некогда русском автомобиле не осталось от слова совсем. По сути, это прямое продолжение китайских седанов и кроссоверов, в частности, марки Changan. По крайней мере, в образце Volga-V 40.
Да и привычного вида старой модели не осталось, даже название теперь пишется через латиницу. На недостаточную индивидуальность машины обратил внимание даже Председатель Правительства Михаил Мишустин, раскритиковав китайский руль в, казалось бы, русской машине.
Оригинальная «Волга» сейчас — это, можно сказать, раритет, который можно купить только с рук. Продержалась ГАЗ-3115 на конвейере до 2009 года, хотя в городах страны все еще можно увидеть старую модель. Когда-то на таких вариантах черного цвета ездил президент страны — сейчас, максимум, пенсионеры. Сможет ли новая версия вернуть былое величие бренду? Вопрос довольно сложный.
Чтобы понять, что из себя представляет новый вариант — достаточно представить самый ходовой седан марки Changan, а именно — Changan Raeton Plus образца 2017 года, а это уже, по сути, калька с Toyota Camry V40, что по характеристикам, что по внешнему виду. Несмотря на то, что в основе новой «Волги» лежит модель 7 летней давности, в России она популярность не приобрела. При стандартном для седана D-класса двигателе в 150 л. с., самой ходовой коробкой — вариаторе немногие владельцы жалуются на отсутствие запчастей и невозможностью обслужить китайское авто. Ждет ли это и новую «Волгу»?
Вполне вероятно. Дело в том, что вариант V40 — это один в один китайский Changan. Пока разница видна только в более резком дизайне и общей длине — всего на 18 мм. Внутренности же все — абсолютно те же, даже на презентации новой русской машины с некоторых мест не успели убрать китайские логотипы. Изменится ли доступность запчастей при выходе таких авто в массовое производство и станет ли ее проще обслужить? Пока говорить трудно.
Другие варианты — два кроссовера. Тоже основаны на китайских иномарках. Первый, К30 — Changan X5 Plus образца 2020 года. По характеристикам сравним с ходовыми Skoda Karoq, Volkswagen Tiguan или HYUNDAI Creta. Передний привод, 181 л. с., второе поколение. Об этой модели, как и следующей, более современной — известно меньше, чем о седане, только то, что они тоже мало чем отличаются от китайского прародителя, как внутренне, так и внешне.
Это же касается и модели K40 — предок здесь Changan Uni-Z, более современный вариант от 2022 года. Он рассчитан на 188 л. с. и имеет при этом необычный дизайн с угловатыми наклонами сзади, в области багажника и резким передом с крупной радиаторной решеткой. От первого дизайнеры «Волги» не отказались, а вот второе решили убрать и сделать машину менее резкой спереди.
По сути, только в паре внешних деталей. Новые «Волги» имеют заметные отличия в дизайне решеток радиатора и бамперах. Но и это уже что-то. Возрожденные «Москвичи» вообще отличались от своих китайских прародителей только эмблемами.
Что любопытно, создатели оригинальной «Волги» формально к разработке нового варианта отношения не имеют. Причем такой трюк с отчуждением прав отечественный производитель проделывает не впервые. До этого в стенах нижегородского завода по производству авто, где в советские времена и собирали «Волгу», был собран грузовик Valdai 45 — калька с китайского Foton Auman.
В тюменских салонах только готовятся принять на продажу новые «Волги». Однако относятся к проекту скептически. Ждет ли их успех? Здесь сказать сложно.
Поскольку бренд Changan в России непопулярен, а тот же возрожденный «Москвич», тоже основанный на китайском аналоге, провалился, пока что перспектив у новой «Волги» маловато. Как корреспондентам «Нашего Города» рассказали в одном из дилерских центров Changan в Тюмени, если люди и пойдут на покупку китайского авто, то купят они оригинал, а не то, что пытается мимикрировать под него, просто сменив бренд.
«Дело в том, что новая „Волга“ — это один в один Changan, если мы говорим о версии V40. А это комфортный седан D-класса, который популярен в Китае, на внутреннем рынке. Чтобы популярным стал аналог, который выйдет без отличий — нужно чтобы популярен был оригинал, тогда и в обслуживании будет проще, и спрос появится на аналог, если ему есть, что предложить», — рассказали в автоцентре.
На 2023 год в России, по данным «Автостата» продали чуть меньше 5 тысяч «Чанганов». Да, это больше, чем в 2022, но пока что показатель довольно посредственный. И это при том, что в Китае бренд стоит на 5 месте по продажам.
Еще одна причина возможной неудачи новой «Волги» — ее недоступность. На тот же вышедший не так давно «Москвич» тоже ставили цену минимум в 2,2 миллиона рублей. Для многих это была покупка кота в мешке. Неизвестный, необкатанный автомобиль, собранный впопыхах — брать такое никто не стал. Уже в этом году цену скинули до 1,5 миллиона — но и это не помогло. Пошедшие сначала в гору продажи после окончания скидок вновь просели уже через месяц.
Велика вероятность, что «Волгу» ждет та же судьба. Ее цена, по предварительным данным, будет составлять от 2,2 до 2,7 миллионов. Даже китайские иномарки в салоне стоят дешевле, при этом являясь оригиналом! По словам тюменского автодилера из сети, занимающейся продажей HAVAL, такая цена при нуле инноваций может похоронить весь бренд.
«Тут вопрос в том, а за что отдавать такие деньги? Просто не очень понятно по имеющейся информации то, как эту машину продать и чем она лучше оригинала. Ее могут купить те, кто может себе это позволить из любопытства, но зачем это опытным автовладельцам, особенно, если они знакомы с китайскими машинами — не очень понятно», — рассказал специалист.
Спасти положение новой «Волги» может только большое количество госзаказов. Президент Путин уже озвучивал идею о том, что чиновников нужно пересадить на русские авто, и, пока что, «Волга» выглядит подходящим вариантом. С другой стороны, это машина — калька без каких-либо новшеств и при этом по очень серьезной цене. Смогут ли регионы позволить себе обновление автопарка такими машинами? Вопрос сложный.
Это же касается и того, как новой — старой марке покорить сердца современных автолюбителей. Зачем им машина — копия за большие деньги, когда на рынке есть более дешевый оригинал, который и без того не очень популярен? Возможно, дело поправят скидки, если они когда-нибудь будут. А пока, перспективы «Волги» крайне туманны.
Ранее сообщалось, что в Тюмени все больше и больше отказываются от китайских машин в пользу импорта иномарок из других стран.