В зоне СВО погиб отец троих детей из Ялуторовска

Posted Сегодня, 16:43
Published Сегодня, 16:43
Modified Сегодня, 16:45
Updated Сегодня, 16:45
Мужчина родился в Узбекистане, а в 2000 году переехал в Заводоуковский район. С 2010 Станислав и его семья жили в Ялуторовске. Там мужчина занимался ремонтом бытовой техники, у него был небольшой бизнес. Он и его жена Вероника воспитывали троих детей.
В сентябре 2023 года Станислав Пермяков отправился на СВО. Он решил пойти по стопам своего отца, который тоже был военным. В марте он героически погиб в ходе выполнения боевой задачи. Он был награжден Орденом Мужества посмертно.
Прощание с погибшим бойцом состоится завтра, 16 мая, в 11 утра в Сретенском соборе в Заводоуковском районе.
Ранее «Наш город» писал, что уроженец Таджикистана отправился в зону СВО из Тюмени.