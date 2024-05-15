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Published Сегодня, 16:43

Modified Сегодня, 16:45

Updated Сегодня, 16:45

В зоне СВО погиб отец троих детей из Ялуторовска

В зоне СВО погиб отец троих детей из Ялуторовска

15 мая 2024, 16:43
Фото: Изображение Midjourney
В зоне СВО погиб житель Ялуторовска Пермяков Станислав Алексеевич. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Мужчина родился в Узбекистане, а в 2000 году переехал в Заводоуковский район. С 2010 Станислав и его семья жили в Ялуторовске. Там мужчина занимался ремонтом бытовой техники, у него был небольшой бизнес. Он и его жена Вероника воспитывали троих детей.

В сентябре 2023 года Станислав Пермяков отправился на СВО. Он решил пойти по стопам своего отца, который тоже был военным. В марте он героически погиб в ходе выполнения боевой задачи. Он был награжден Орденом Мужества посмертно.

Прощание с погибшим бойцом состоится завтра, 16 мая, в 11 утра в Сретенском соборе в Заводоуковском районе.

Ранее «Наш город» писал, что уроженец Таджикистана отправился в зону СВО из Тюмени.

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