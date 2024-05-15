В зоне СВО погиб отец троих детей из Ялуторовска

Мужчина родился в Узбекистане, а в 2000 году переехал в Заводоуковский район. С 2010 Станислав и его семья жили в Ялуторовске. Там мужчина занимался ремонтом бытовой техники, у него был небольшой бизнес. Он и его жена Вероника воспитывали троих детей.