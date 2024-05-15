В Тюменской области проживают почти 40 тысяч многодетных семей

Приоритетным направлением работы регионального правительства остается обеспечение доступности и качества современного образования независимо от места жительства — как в городах, так и в малых поселениях. За период с 2019 по 2024 год построено и реконструировано более 30 детских садов и свыше 30 школ. В ближайшие пять лет планируется строительство еще 12 детских садов.