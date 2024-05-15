В Тюменской области проживают почти 40 тысяч многодетных семей

Posted 15 мая, 12:23
Published 15 мая, 12:23
Modified Сегодня, 17:21
Updated Сегодня, 17:21
Торжественное мероприятие прошло накануне Международного дня семьи в правительстве региона.
«Как отметил в своем послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин, многодетная семья должна стать нормой в России. Тюменская область поддерживает это утверждение. В нашем регионе ежегодно растет число многодетных семей. За последние пять лет их стало больше на 40 процентов. На сегодня многодетных семей почти 40 тысяч», — сказал губернатор.
В Тюменской области идет активная работа над реализацией указа президента России Владимира Путина о социальной поддержке многодетных семей, подчеркнул Александр Моор. Часть мер, предусмотренных этим документом, уже реализуется в нашем регионе.
«Особое внимание мы и дальше будем уделять поддержке многодетных родителей, которые хотят начать свой бизнес. Совместно с фондом финансирования предпринимательства области запустили новую программу „Семья“. Теперь наши представители малого и среднего бизнеса, имеющие статус многодетной семьи, могут получить заем на льготных условиях», — отметил глава региона.
Приоритетным направлением работы регионального правительства остается обеспечение доступности и качества современного образования независимо от места жительства — как в городах, так и в малых поселениях. За период с 2019 по 2024 год построено и реконструировано более 30 детских садов и свыше 30 школ. В ближайшие пять лет планируется строительство еще 12 детских садов.
По поручению президента России Александр Моор вручил лучшим родителям региона государственные награды РФ, а также награды Тюменской области.
Указом главы государства пять тюменских семейных пар удостоены медалей ордена «Родительская слава». Еще 30 жителей Тюменской области награждены медалями «Материнская слава» и «Отцовская доблесть».
«От всей нашей семьи хотел бы поблагодарить вас за то, что в нашем регионе существует возможность достойно воспитывать детей. Спасибо за внимание к нам!» — обратился к главе региона отец шестерых ребятишек Дмитрий Бабичев.
Владимир и Ирина Карауловы из деревни Жиряково Армизонского района удостоены медалей «Материнская слава» и «Отцовская доблесть». У этой семейной пары, которая в 2024 году отпразднует 40-летний юбилей совместной жизни, 5 детей и 13 внуков. Самое главное — прощать друг друга, любить и уважать, советует всем молодым семьям Владимир Караулов.
«Уверен, что для каждого человека большое счастье видеть улыбки детей, радоваться их успехам и достижениям. Примите слова благодарности за ваш огромный родительский труд», — обратился к многодетным отцам и матерям Александр Моор.