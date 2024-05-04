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Posted 4 мая, 12:23

Published 4 мая, 12:23

Modified Сегодня, 08:11

Updated Сегодня, 08:11

Год семьи: в Тюмени родители учатся эффективному и позитивному воспитанию детей

Год семьи: в Тюмени родители учатся эффективному и позитивному воспитанию детей

4 мая 2024, 12:23
Фото: Изображение Midjourney
Специалисты регионального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Семья» в Тюмени проводят занятия «Школы эффективных родителей». На курсах взрослые учатся основам психологии и педагоги, а также выстраивать со своими детьми здоровые и позитивные отношения.
Фото: РСРЦН «Семья» / сайт правительства Тюменской области

О школе эффективных родителей рассказали в пресс-службе правительства Тюменской области.

На днях служба инспекторов по охране детства в школе № 22 и гимназии № 83 провела родительский интенсив «Каждый важен».

На встречах с родителями рассмотрели такие темы: «Игра как способ коммуникации разных поколений»; «Родители как пример абсолютного принятия. О чем говорить с собой и детьми». Обсуждались также способы установления контакта с ребенком младшего подросткового возраста и вопросы решения проблемы подросткового буллинга.

Во время занятий в «Школе эффективных родителей» взрослые получают ответы на вопросы о воспитании, способах взаимодействия и бесконфликтного общения с детьми, а также приобретают необходимые знания и навыки для построения позитивных отношений со своим ребенком.

Быть эффективным родителем — это не только забота о детях, но и инвестиция в их будущее и счастье. Ответственность за воспитание детей лежит на плечах родителей, и только такие родители способны обеспечить своим детям лучшие возможности для развития и самореализации.

#Общество
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