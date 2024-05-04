Год семьи: в Тюмени родители учатся эффективному и позитивному воспитанию детей

Posted 4 мая, 12:23
Published 4 мая, 12:23
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
О школе эффективных родителей рассказали в пресс-службе правительства Тюменской области.
На днях служба инспекторов по охране детства в школе № 22 и гимназии № 83 провела родительский интенсив «Каждый важен».
На встречах с родителями рассмотрели такие темы: «Игра как способ коммуникации разных поколений»; «Родители как пример абсолютного принятия. О чем говорить с собой и детьми». Обсуждались также способы установления контакта с ребенком младшего подросткового возраста и вопросы решения проблемы подросткового буллинга.
Во время занятий в «Школе эффективных родителей» взрослые получают ответы на вопросы о воспитании, способах взаимодействия и бесконфликтного общения с детьми, а также приобретают необходимые знания и навыки для построения позитивных отношений со своим ребенком.
Быть эффективным родителем — это не только забота о детях, но и инвестиция в их будущее и счастье. Ответственность за воспитание детей лежит на плечах родителей, и только такие родители способны обеспечить своим детям лучшие возможности для развития и самореализации.