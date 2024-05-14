В Тюмени в рамках КРТ снесут 132 жилых дома

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Большая часть аварийных домов находится на инвестиционно привлекательных территориях, подчеркнул мэр. В данный момент в Тюмени реализуется 17 договоров по КРТ на площади в 268 га. Ожидается строительство 1,5 млн квадратных метров жилья.
Кухарук отметил, что некоторые районы устарели и требуют реновации. На сайте администрации вскоре появится раздел, где можно будет отслеживать выполнение инвесторами их договорных обязательств по реновации.
Программы расселения аварийных домов, как заявил в рамках форума глава ГУС ТО Павел Перевалов, работают и в муниципалитетах региона.
Ранее «Наш город» писал, что на вторичном рынке жилья в Тюмени рухнули продажи.