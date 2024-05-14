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В Тюмени в рамках КРТ снесут 132 жилых дома

В Тюмени в рамках КРТ снесут 132 жилых дома

14 мая 2024, 11:02
Фото: 1MI
В Тюмени в рамках программы реновации снесут 132 аварийных дома. Об этом в ходе форума «Строительство и архитектура» сообщил глава города Руслан Кухарук.

Большая часть аварийных домов находится на инвестиционно привлекательных территориях, подчеркнул мэр. В данный момент в Тюмени реализуется 17 договоров по КРТ на площади в 268 га. Ожидается строительство 1,5 млн квадратных метров жилья.

Кухарук отметил, что некоторые районы устарели и требуют реновации. На сайте администрации вскоре появится раздел, где можно будет отслеживать выполнение инвесторами их договорных обязательств по реновации.

Программы расселения аварийных домов, как заявил в рамках форума глава ГУС ТО Павел Перевалов, работают и в муниципалитетах региона.

Ранее «Наш город» писал, что на вторичном рынке жилья в Тюмени рухнули продажи.

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#Нигина Азамова#Общество#Аварийное жилье#Реновация#Аварийные дома#КРТ
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