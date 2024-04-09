Для проведения КРТ в центре Тюмени изымают земли

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
На улице Максима Горького в Тюмени изымаются земли для проведения КРТ. Под изъятие попали 60 участков и расположенные на них гаражи. Об этом говорится в документах, опубликованных на сайте департамента имущественных отношений Тюменской области.
«В целях реализации проекта „О КРТ нежилой застройки в районе улицы Максима Горького города Тюмени“ изъять для государственных нужд земельные участки и расположенное на них недвижимое имущество», — указано в документе.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени под реновацию попал участок в районе Харьковской, Мельникайте и Одесской. В общей сложности под снос пойдут более 200 построек.