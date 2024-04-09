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Для проведения КРТ изымаются земли в центре Тюмени

Для проведения КРТ в центре Тюмени изымают земли

9 апреля 2024, 09:54
Фото: 1MI

Для проведения КРТ изымаются земли в центре Тюмени

Под изъятие попали более 60 участков. На них расположены гаражи.

На улице Максима Горького в Тюмени изымаются земли для проведения КРТ. Под изъятие попали 60 участков и расположенные на них гаражи. Об этом говорится в документах, опубликованных на сайте департамента имущественных отношений Тюменской области.

«В целях реализации проекта „О КРТ нежилой застройки в районе улицы Максима Горького города Тюмени“ изъять для государственных нужд земельные участки и расположенное на них недвижимое имущество», — указано в документе.
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Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени под реновацию попал участок в районе Харьковской, Мельникайте и Одесской. В общей сложности под снос пойдут более 200 построек.

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