Трое тюменские детей заразились опасной инфекцией

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«Заболеваемость зарегистрирована во всех районах юга Тюменской области, кроме Уватского, Армизонского, Бердюжского, Сладковского, Аромашевского, Омутинского, Упоровского районов», — сообщили 72.RU в Роспотребнадзоре.
Отметим, в 2023 году в регионе было выявлено 646 случаев заболевания туберкулезом, в том числе у 20 детей. По сравнению с 2022 годом число заболевших сократилось на 11%.
Туберкулёз — это инфекционное заболевание, вызываемое микобактериями группы Mycobacterium tuberculosis complex. Инфекция поражает лёгкие, но может затрагивать и суставы, кости, глаза, кожу и даже нервную систему. Передается воздушно-капельным путём, алиментарным (заражение происходит при употреблении в пищу инфицированного молока или мяса больных животных), контактным (при совместном использовании предметов личной гигиены, посуды), внутриутробным (от больной матери к ребенку).
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала этого года трое детей заразились ВИЧ. Всего в регионе в 2024 году было выявлено 250 новых случаев ВИЧ.