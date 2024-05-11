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Трое тюменские детей заразились опасной инфекцией

Трое тюменские детей заразились опасной инфекцией

11 мая 2024, 12:00
Фото: 1MI
У несовершеннолетних тюменцев врачи выявили туберкулез. Всего с начала года инфекцией заразились 116 человек, что на 20% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.
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Дети
«Заболеваемость зарегистрирована во всех районах юга Тюменской области, кроме Уватского, Армизонского, Бердюжского, Сладковского, Аромашевского, Омутинского, Упоровского районов», — сообщили 72.RU в Роспотребнадзоре.

Отметим, в 2023 году в регионе было выявлено 646 случаев заболевания туберкулезом, в том числе у 20 детей. По сравнению с 2022 годом число заболевших сократилось на 11%.

Туберкулёз — это инфекционное заболевание, вызываемое микобактериями группы Mycobacterium tuberculosis complex. Инфекция поражает лёгкие, но может затрагивать и суставы, кости, глаза, кожу и даже нервную систему. Передается воздушно-капельным путём, алиментарным (заражение происходит при употреблении в пищу инфицированного молока или мяса больных животных), контактным (при совместном использовании предметов личной гигиены, посуды), внутриутробным (от больной матери к ребенку).

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала этого года трое детей заразились ВИЧ. Всего в регионе в 2024 году было выявлено 250 новых случаев ВИЧ.

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