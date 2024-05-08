Семья, будущее, патриотизм. Разбираем первые указы Путина после инаугурации

Выполняться эти задачи, согласно указу, должны будут ввиду повышения среднестатистических показателей. Так например, к 2030 году средний показатель рождаемости должен вырасти до 1,6, а минимальный размер оплаты труда, как и планировалось планируют поднять до 35 тыс руб. Также за 6 лет в стране должна будет вырасти средняя продолжительность жизни, снизиться уровень вредных выбросов в атмосферу в рамках заботы об экологии, а сама страна — стать одним из самых передовых государств в области технологической независимости, роботизации и введения новых цифровых технологий в жизнь населения.