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Published Сегодня, 06:03

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Президент России Путин подписал первый указ после вступления в должность

Семья, будущее, патриотизм. Разбираем первые указы Путина после инаугурации

8 мая 2024, 06:03
Фото: 1MI

Президент России Путин подписал первый указ после вступления в должность

Президент России Владимир Путин после прошедшей инаугурации подписал первый указ. Он касается национальных целей развития Российской федерации к 2030 году, а также на перспективу до 2036 года. Разбираем, какие цели перед страной наметил глава государства.
Сюжет
Выборы

Указ был опубликован на сайте Кремля. В документе сказано, что к 2030 году Россия должна достичь следующих результатов:

а) сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи;
б) реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности;
в) комфортная и безопасная среда для жизни;
г) экологическое благополучие;
д) устойчивая и динамичная экономика;
е) технологическое лидерство;
ж) цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.

Выполняться эти задачи, согласно указу, должны будут ввиду повышения среднестатистических показателей. Так например, к 2030 году средний показатель рождаемости должен вырасти до 1,6, а минимальный размер оплаты труда, как и планировалось планируют поднять до 35 тыс руб. Также за 6 лет в стране должна будет вырасти средняя продолжительность жизни, снизиться уровень вредных выбросов в атмосферу в рамках заботы об экологии, а сама страна — стать одним из самых передовых государств в области технологической независимости, роботизации и введения новых цифровых технологий в жизнь населения.

Ранее «Наш Город» сообщал о том, что президент России Владимир Путин может посетить Тюмень уже этой осенью. Случиться это должно на открытие нового корпуса ТюмГУ.

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