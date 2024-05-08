Семья, будущее, патриотизм. Разбираем первые указы Путина после инаугурации

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Указ был опубликован на сайте Кремля. В документе сказано, что к 2030 году Россия должна достичь следующих результатов:
а) сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи;
б) реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности;
в) комфортная и безопасная среда для жизни;
г) экологическое благополучие;
д) устойчивая и динамичная экономика;
е) технологическое лидерство;
ж) цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.
Выполняться эти задачи, согласно указу, должны будут ввиду повышения среднестатистических показателей. Так например, к 2030 году средний показатель рождаемости должен вырасти до 1,6, а минимальный размер оплаты труда, как и планировалось планируют поднять до 35 тыс руб. Также за 6 лет в стране должна будет вырасти средняя продолжительность жизни, снизиться уровень вредных выбросов в атмосферу в рамках заботы об экологии, а сама страна — стать одним из самых передовых государств в области технологической независимости, роботизации и введения новых цифровых технологий в жизнь населения.
Ранее «Наш Город» сообщал о том, что президент России Владимир Путин может посетить Тюмень уже этой осенью. Случиться это должно на открытие нового корпуса ТюмГУ.