Прокуратура выяснит, почему тюменский третьеклассник пришел в школу с ножами

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
В СМИ появились новости о том, что ученик третьего класса в селе Луговое пришел в школу с ножами. Холодное оружие у школьника забрала учительница.
«Ситуация стала возможной из-за того, что администрация школы не создала условия для безопасного пребывания обучающихся и педагогов», — пишут в прокуратуре.
Владислав Московских поручил прокурору Тюменского района провести проверку по изложенным в публикации фактам, дать оценку действиям должностных и администрации Тюменского района.
Ранее «Наш город» писал, что тюменским водителям лучше не выезжать завтра на трассу.