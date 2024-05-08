Прокуратура выяснит, почему тюменский третьеклассник пришел в школу с ножами

«Ситуация стала возможной из-за того, что администрация школы не создала условия для безопасного пребывания обучающихся и педагогов», — пишут в прокуратуре.



Владислав Московских поручил прокурору Тюменского района провести проверку по изложенным в публикации фактам, дать оценку действиям должностных и администрации Тюменского района.



