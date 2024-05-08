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Прокуратура выяснит, почему тюменский третьеклассник пришел в школу с ножами

Прокуратура выяснит, почему тюменский третьеклассник пришел в школу с ножами

8 мая 2024, 10:11
Фото: 1MI
Прокурор Тюменской области Владислав Московских организовал проверку по публикациям в СМИ о противоправных действиях ученика школы в селе Луговое Тюменского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Сюжет
Дети

В СМИ появились новости о том, что ученик третьего класса в селе Луговое пришел в школу с ножами. Холодное оружие у школьника забрала учительница.

«Ситуация стала возможной из-за того, что администрация школы не создала условия для безопасного пребывания обучающихся и педагогов», — пишут в прокуратуре.

Владислав Московских поручил прокурору Тюменского района провести проверку по изложенным в публикации фактам, дать оценку действиям должностных и администрации Тюменского района.

Ранее «Наш город» писал, что тюменским водителям лучше не выезжать завтра на трассу.

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