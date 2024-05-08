Волонтеры ищут пенсионерку с деменцией, пропавшую в Тюмени

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
Волонтеры «ЛизаАлерт» сообщили, что пропавшая проживает в тюменском микрорайоне Матмасы. Ее рост — 150 сантиметров, телосложение худощавое, волосы седые, глаза зелено-голубые. Женщина нуждается в медицинской помощи. В соцсетях ее родственники сообщают, что у нее деменция.
Во что она была одета в день исчезновения — неизвестно. Информацию о местонахождении пенсионерки можно сообщить по телефону: 8-800-700-54-52 или в полицию.
Ранее «Наш город» писал, что 1 мая в Тюмени 17-летний подросток ушел из дома. Волонтеры сообщили, что он найден живым.