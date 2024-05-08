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В Тюмени сутки ищут пенсионерку с деменцией

Волонтеры ищут пенсионерку с деменцией, пропавшую в Тюмени

8 мая 2024, 06:56
Фото: Изображение Midjourney

В Тюмени сутки ищут пенсионерку с деменцией

Нахия Миннулина пропала вчера, 7 мая. Местонахождение 88-летней пенсионерки до сих пор неизвестно.

Волонтеры «ЛизаАлерт» сообщили, что пропавшая проживает в тюменском микрорайоне Матмасы. Ее рост — 150 сантиметров, телосложение худощавое, волосы седые, глаза зелено-голубые. Женщина нуждается в медицинской помощи. В соцсетях ее родственники сообщают, что у нее деменция.

Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области

Во что она была одета в день исчезновения — неизвестно. Информацию о местонахождении пенсионерки можно сообщить по телефону: 8-800-700-54-52 или в полицию.

Ранее «Наш город» писал, что 1 мая в Тюмени 17-летний подросток ушел из дома. Волонтеры сообщили, что он найден живым.

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