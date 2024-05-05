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Posted 5 мая, 12:23

Published 5 мая, 12:23

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

Тюменцев приглашают бесплатно пройти обследование в «Палатке здоровья»

Тюменцев приглашают бесплатно пройти обследование в «Палатке здоровья»

5 мая 2024, 12:23
Фото: 1MI
В Тюмени пройдет профилактическая акция «Палатка здоровья» для всех желающих. Бесплатный чек-ап состоит из нескольких процедур, которые позволяют оценит общее состояние организма. Также все участники акции смогут принять участие в интерактивной игре и получить полезные подарки.

Акция состоится 8 мая в ТРЦ «Кристалл» с 10:00 до 14:00.

В программе:

  • обследование на кардиовизоре;
  • анализ крови на глюкозу и холестерин;
  • анализ состава массы тела;
  • измерение артериального давления;
  • спирометрия (исследование функции внешнего дыхания);
  • анонимный экспресс-тест на ВИЧ.
Фото: Информационный центр правительства ТО/телеграм

Региональный центр общественного здоровья и профилактики и Медицинский город под руководством департамента здравоохранения, проводят подобные акции не менее 12 раз в год.

Стоит отметить, что одним из приоритетных направлений в работе правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена областная собственная программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье». В рамках этих программ в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции. Кроме того, в регионе уже несколько лет внедрена система профилактики и раннего выявления социально-значимых заболеваний. Для этого в области регулярно проводятся различные виды скрининговых исследований, профосмотры и диспансеризация взрослых и детей.

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