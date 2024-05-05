Тюменцев приглашают бесплатно пройти обследование в «Палатке здоровья»

Posted 5 мая, 12:23
Published 5 мая, 12:23
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Акция состоится 8 мая в ТРЦ «Кристалл» с 10:00 до 14:00.
В программе:
Региональный центр общественного здоровья и профилактики и Медицинский город под руководством департамента здравоохранения, проводят подобные акции не менее 12 раз в год.
Стоит отметить, что одним из приоритетных направлений в работе правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена областная собственная программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье». В рамках этих программ в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции. Кроме того, в регионе уже несколько лет внедрена система профилактики и раннего выявления социально-значимых заболеваний. Для этого в области регулярно проводятся различные виды скрининговых исследований, профосмотры и диспансеризация взрослых и детей.