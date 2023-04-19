На новом приборе в Ялуторовском филиале облбольницы обследовались уже 2750 пациентов

«Новый прибор пришёл к нам на смену линейке для скиаскопии — инструмента для объективного исследования глаза методом теневой пробы. И если скиаскопия занимала минут 5-7, то этот прибор производит все измерения мгновенно, — рассказал Фирдавси Саидов, врач-офтальмолог взрослого поликлинического отделения Областной больницаы № 23.