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Posted 19 апреля 13:09

Published 19 апреля 13:09

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На новом приборе в Ялуторовском филиале облбольницы обследовались уже 2750 пациентов

19 апреля 2023, 13:09
Фото: 1MI

Около 2750 пациентов ОБ № 23 прошли обследование на новом приборе

Офтальмологический кабинет взрослой поликлиники Областной больницы № 23 в Ялуторовске оснащён современным диагностическим оборудованием. Один из новых приборов – авторефкератометр, на котором прошли обследование уже порядка 2,7 тыс. пациентов, сообщает депздрав Тюменской области.

Новое медоборудование получено в рамках реализации регионального компонента национального проекта «Здравоохранение» — программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

«Новый прибор пришёл к нам на смену линейке для скиаскопии — инструмента для объективного исследования глаза методом теневой пробы. И если скиаскопия занимала минут 5-7, то этот прибор производит все измерения мгновенно, — рассказал Фирдавси Саидов, врач-офтальмолог взрослого поликлинического отделения Областной больницаы № 23.

Авторефкератометр позволяет определять преломляющую силу и кривизну роговицы глаза, измерять межзрачковое расстояние, исследовать хрусталик и роговицу на предмет наличия дефектов и отклонений. Данные, полученные с его помощью, позволяют диагностировать глаукому, катаракту, кератоконус, а также определить наличие и причины астигматизма, миопии, близорукости и снижения остроты зрения.

«Многие пациенты приходят за консультацией по поводу возможного улучшения зрения путём лазерной коррекции. Обследование с помощью авторефкератометра позволяет выяснить, нет ли противопоказаний для такого вмешательства», — добавил Фирдавси Саидов.

Данное оборудование используется в областной больнице Ялуторовска с апреля прошлого года. За 12 прошедших месяцев с его помощью было обследовано порядка 2750 пациентов.

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