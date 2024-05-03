Запись на экзамены для мигрантов стартовала в ТюмГУ

Время работы Центра тестирования на период записи на экзамен: понедельник — четверг с 9:00 до 18:00 часов. Прием документов (запись на экзамен) — до 17:00 часов. Обед — с 12 часов 30 минут до 13 часов 15 минут. Пятница — с 9:00 до 17:00 часов. Прием документов (запись на экзамен) — до 16 часов 30 минут. Обед — с 12 часов 30 минут до 13 часов 15 минут.