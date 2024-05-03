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Запись на экзамены для мигрантов стартовала в ТюмГУ

Запись на экзамены для мигрантов стартовала в ТюмГУ

3 мая 2024, 09:20
Фото: ТюмГУ
В Тюменском государственном университете начал свою работу центр по приему экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ для иностранных граждан.

Центр адаптационных практик и тестирования ТюмГУ обеспечивает проведение в Тюменской области экзаменов по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ по трем уровням, соответствующим целям получения:

  • Разрешения на работу либо патента (уровень 1),
  • Разрешения на временное проживание (уровень 2),
  • Вида на жительство (уровень 3).

Кроме того, Центр информирует и консультирует иностранных граждан по вопросам тестирования, а также осуществляет выдачу сертификатов государственного образца.

Экзамен проводит Международный центр языкового тестирования и образовательной подготовки мигрантов ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы». В настоящее время проводится запись на экзамены.

Контакты Центра адаптационных практик и тестирования:

Тюмень, ул. Республики, 18-а,

телефон: (3452) 59-74-43,

е-mail: capt@utmn.ru.

Время работы Центра тестирования на период записи на экзамен: понедельник — четверг с 9:00 до 18:00 часов. Прием документов (запись на экзамен) — до 17:00 часов. Обед — с 12 часов 30 минут до 13 часов 15 минут. Пятница — с 9:00 до 17:00 часов. Прием документов (запись на экзамен) — до 16 часов 30 минут. Обед — с 12 часов 30 минут до 13 часов 15 минут.

#Анастасия Имамахметова#Тюмень#Тюменская область#ТюмГУ#Мигранты#Разрешение на работу#Русский язык#Экзамены#Тестирование#Ул. Республики#Патент#Сертификат#Иностранные граждане#Вид на жительство#История России
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