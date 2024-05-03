Запись на экзамены для мигрантов стартовала в ТюмГУ

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Центр адаптационных практик и тестирования ТюмГУ обеспечивает проведение в Тюменской области экзаменов по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ по трем уровням, соответствующим целям получения:
Кроме того, Центр информирует и консультирует иностранных граждан по вопросам тестирования, а также осуществляет выдачу сертификатов государственного образца.
Экзамен проводит Международный центр языкового тестирования и образовательной подготовки мигрантов ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы». В настоящее время проводится запись на экзамены.
Контакты Центра адаптационных практик и тестирования:
Тюмень, ул. Республики, 18-а,
телефон: (3452) 59-74-43,
е-mail: capt@utmn.ru.
Время работы Центра тестирования на период записи на экзамен: понедельник — четверг с 9:00 до 18:00 часов. Прием документов (запись на экзамен) — до 17:00 часов. Обед — с 12 часов 30 минут до 13 часов 15 минут. Пятница — с 9:00 до 17:00 часов. Прием документов (запись на экзамен) — до 16 часов 30 минут. Обед — с 12 часов 30 минут до 13 часов 15 минут.