Проезд в центре Тюмени закроют на три месяца из-за строительства новой дороги

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 1 мая закрыли четыре участка автомобильных дорог в центре города в связи с проведением работ по капитальному ремонту Ленина. Движение транспортных средств по улица Ленина — на участке от Красина до Челюскинцев, по Тургенева — на участке от Ленина до Урицкого, по Семакова — от Ленина до Улицкого и улице Кирова — от Ленина до Урицкого запрещен до 1 ноября 2024 года.