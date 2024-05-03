Проезд в центре Тюмени закроют на три месяца из-за строительства новой дороги

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
По информации департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени, альтернативные маршруты будут организованы по улицам Профсоюзной и Николая Машарова.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 1 мая закрыли четыре участка автомобильных дорог в центре города в связи с проведением работ по капитальному ремонту Ленина. Движение транспортных средств по улица Ленина — на участке от Красина до Челюскинцев, по Тургенева — на участке от Ленина до Урицкого, по Семакова — от Ленина до Улицкого и улице Кирова — от Ленина до Урицкого запрещен до 1 ноября 2024 года.