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В центре Тюмени перекроют проезд из-за строительства дороги

Проезд в центре Тюмени закроют на три месяца из-за строительства новой дороги

3 мая 2024, 05:29
Фото: 1MI

В центре Тюмени перекроют проезд из-за строительства дороги

Речь идет об участке автодороги от улицы Профсоюзной до Северной. С 10 мая там начнутся работы по строительству новой дороги на улице Северной. Они продлятся до 8 августа 2024 года.

По информации департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени, альтернативные маршруты будут организованы по улицам Профсоюзной и Николая Машарова.

Фото: Тюмень — Наш дом

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 1 мая закрыли четыре участка автомобильных дорог в центре города в связи с проведением работ по капитальному ремонту Ленина. Движение транспортных средств по улица Ленина — на участке от Красина до Челюскинцев, по Тургенева — на участке от Ленина до Урицкого, по Семакова — от Ленина до Улицкого и улице Кирова — от Ленина до Урицкого запрещен до 1 ноября 2024 года.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Перекрытие дороги#Новости тюмени#Дороги
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