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В Тобольске пособник мошенников украл у пенсионеров полмиллиона рублей

Пособник мошенников из Тобольска украл у пенсионеров полмиллиона рублей

3 мая 2024, 07:16
Фото: 1MI

В Тобольске пособник мошенников украл у пенсионеров полмиллиона рублей

Мужчина работал на аферистов курьером. Ближайшие три года он проведет в колонии строгого режима.

Тобольский городской суд вынес приговор 25-летнему местному жителю. Он признан виновным в мошенничестве, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В период с мая по июль 2023 года мужчина работал курьером на мошенников. Его соучастники звонили пожилым людям и обманывали их по схеме «ваш родственник стал виновником ДТП».

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Введенные в заблуждение пенсионеры отдавали деньги тоболяку, таким образом они лишились более 480 тысяч рублей. По решению суда следующие три года мужчина проведет в колонии строгого режима.

Ранее «Наш город» писал, что жительница Тюмени потеряла 15 миллионов рублей, пытаясь заработать на криптовалютной бирже. Женщина нарвалась на мошенников и переводила деньги на их счета.

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#Любовь Селезнева#Общество#Происшествия#Тюменская область#Тобольск#Мошенничество#Пенсионеры#Кража#Мошенники#Аферисты#Приговор
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