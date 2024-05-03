Пособник мошенников из Тобольска украл у пенсионеров полмиллиона рублей

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Тобольский городской суд вынес приговор 25-летнему местному жителю. Он признан виновным в мошенничестве, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
В период с мая по июль 2023 года мужчина работал курьером на мошенников. Его соучастники звонили пожилым людям и обманывали их по схеме «ваш родственник стал виновником ДТП».
Введенные в заблуждение пенсионеры отдавали деньги тоболяку, таким образом они лишились более 480 тысяч рублей. По решению суда следующие три года мужчина проведет в колонии строгого режима.
Ранее «Наш город» писал, что жительница Тюмени потеряла 15 миллионов рублей, пытаясь заработать на криптовалютной бирже. Женщина нарвалась на мошенников и переводила деньги на их счета.