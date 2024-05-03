Бездомная собака погрызла подростка в Тюменской области

Так как собака была бродячая, прокуратура попросила взыскать компенсацию с администрации района, но ее представитель с иском не согласился, заявив, что бесхозяйность пса нужно еще доказать. Однако суд все же встал на сторону пострадавшего ребенка, взыскав с администрации 15 тысяч рублей в его пользу.