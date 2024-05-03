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В Тюменской области бездомная собака напала на подростка

Бездомная собака погрызла подростка в Тюменской области

3 мая 2024, 08:10
Фото: 1MI

В Тюменской области бездомная собака напала на подростка

Пес напал на мальчика, когда тот гулял с друзьями. Отвечать за это будет администрация района.

Бердюжский районный суд установил, что 4 апреля 13-летний подросток играл с друзьями на улице. Все это время рядом с ними бегала бездомная собака, которая в один момент подбежала к мальчику и покусала его за ногу.

Так как собака была бродячая, прокуратура попросила взыскать компенсацию с администрации района, но ее представитель с иском не согласился, заявив, что бесхозяйность пса нужно еще доказать. Однако суд все же встал на сторону пострадавшего ребенка, взыскав с администрации 15 тысяч рублей в его пользу.

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Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени неизвестные убили бездомную собаку. Живодеры расстреляли ее и изрезали ножом.

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#Любовь Селезнева#Общество#Происшествия#Администрация#Тюменская область#Прокуратура#Собаки#Компенсации#Компенсация морального вреда#Подросток
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