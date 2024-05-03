Бездомная собака погрызла подростка в Тюменской области

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Бердюжский районный суд установил, что 4 апреля 13-летний подросток играл с друзьями на улице. Все это время рядом с ними бегала бездомная собака, которая в один момент подбежала к мальчику и покусала его за ногу.
Так как собака была бродячая, прокуратура попросила взыскать компенсацию с администрации района, но ее представитель с иском не согласился, заявив, что бесхозяйность пса нужно еще доказать. Однако суд все же встал на сторону пострадавшего ребенка, взыскав с администрации 15 тысяч рублей в его пользу.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени неизвестные убили бездомную собаку. Живодеры расстреляли ее и изрезали ножом.