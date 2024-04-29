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Рост уровня воды в Тоболе в районе Упорово продлится до 1 мая

В селе Упорово уровень воды в Тоболе не превысит отметку исторического максимума

29 апреля 2024, 08:43
Фото: 1MI

Рост уровня воды в Тоболе в районе Упорово продлится до 1 мая

Уровень воды в реке Тобол в районе села Упорово не превысит исторического максимума. Такой прогноз озвучил губернатор Тюменской области Александр Моор.

По его словам, в настоящее время вода прибывает по 30-40 сантиметров в сутки — интенсивный рост продолжится до 1 мая. По данным гидрологического бюллетеня тюменского ЦГМС, уровень воды в Тоболе составляет в настоящее 748 сантиметров. Абсолютным максимумом является отметка 781 сантиметр выше нуля поста — до такой отметки вода поднималась 21 мая 2016 года, указано в архивных данных.

По словам Моора, в Упоровском районе все работы по укреплению дамбы проведены, на гидротехнических сооружениях организовано дежурство.

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