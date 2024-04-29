В селе Упорово уровень воды в Тоболе не превысит отметку исторического максимума

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:46
Updated Сегодня, 08:46
По его словам, в настоящее время вода прибывает по 30-40 сантиметров в сутки — интенсивный рост продолжится до 1 мая. По данным гидрологического бюллетеня тюменского ЦГМС, уровень воды в Тоболе составляет в настоящее 748 сантиметров. Абсолютным максимумом является отметка 781 сантиметр выше нуля поста — до такой отметки вода поднималась 21 мая 2016 года, указано в архивных данных.
По словам Моора, в Упоровском районе все работы по укреплению дамбы проведены, на гидротехнических сооружениях организовано дежурство.
Ранее «Наш Город» писал, что уровень воды в Ишиме в районе села Абатское сегодня достиг очередной рекордной отметки — вода поднялась до 12,15 метра.