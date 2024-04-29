В селе Упорово уровень воды в Тоболе не превысит отметку исторического максимума

По его словам, в настоящее время вода прибывает по 30-40 сантиметров в сутки — интенсивный рост продолжится до 1 мая. По данным гидрологического бюллетеня тюменского ЦГМС, уровень воды в Тоболе составляет в настоящее 748 сантиметров. Абсолютным максимумом является отметка 781 сантиметр выше нуля поста — до такой отметки вода поднималась 21 мая 2016 года, указано в архивных данных.