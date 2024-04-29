ДТП с перевертышем произошло на тюменской трассе. Есть пострадавшие

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили два человека. Пострадавших госпитализировали.
Накануне в кювет опрокинулся автомобиль BMW. Авария произошла на 8-м километре трассы Тюмень — Нижняя Тавда. В результате аварии пострадал водитель иномарки — он получил ушибы.
Ранее «Наш Город» писал, что в ночь с субботы на воскресенье 20-летняя водитель спровоцировала массовую аварию с участием четырех авто — девушка нарушила правила очередности проезда. В результате ДТП травмы получили 6 человек.