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В ДТП с перевертышем произошло на тюменской трассе пострадали 2 человека

ДТП с перевертышем произошло на тюменской трассе. Есть пострадавшие

29 апреля 2024, 07:34
Фото: ГИБДД

В ДТП с перевертышем произошло на тюменской трассе пострадали 2 человека

Жесткая авария произошла в понедельник утром на трассе в Ялуторовском районе. На 2-м километре автодороги Коктюль-Каньга с проезжей части слетел в кювет и перевернулся автомобиль Ford Focus.
Сюжет
ДТП

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили два человека. Пострадавших госпитализировали.

Фото: Противопожарная служба ТО

Накануне в кювет опрокинулся автомобиль BMW. Авария произошла на 8-м километре трассы Тюмень — Нижняя Тавда. В результате аварии пострадал водитель иномарки — он получил ушибы.

Ранее «Наш Город» писал, что в ночь с субботы на воскресенье 20-летняя водитель спровоцировала массовую аварию с участием четырех авто — девушка нарушила правила очередности проезда. В результате ДТП травмы получили 6 человек.

#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#ДТП#Новости тюмени
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