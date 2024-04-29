Для уменьшения пробок на трассе Тюмень — Омск введут технологические перерывы

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
В настоящее время на участке трассы в районе села Абатское введен реверс, в связи с чем движение затруднено — по информации ГИБДД, пробка суммарно достигает 60 километров с обеих сторон.
«Сегодня обсудили с ГИБДД вопросы, как организовать на данном участке дороги и работу, и дорожное движение. Принято решение сделать так называемые „технологические окна“ — для того, чтобы движение по участку, на котором введен реверс, было более ритмичным. Это позволит сократить существующие пробки», — отметил губернатор.
В районе федеральной трассы Тюмень — Омск продолжаются работы по укреплению откосов дороги и насыпали. Работа ведется в круглосуточном режиме. Уровень воды в реке Ишим не снижается — определенное влияние оказали и прошедшие накануне дожди.
«Сегодня уровень воды в Ишиме в районе села Абатское достиг абсолютного рекорда — 1215 сантиметров. Вода местами уже выше асфальта, но насыпь спасает трассу от перелива», — отметил губернатор Моор.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последние сутки уровень воды в Ишиме в районе села Викулово увеличился более чем на метр. По прогнозам Росгидромета, интенсивный рост воды в Викуловском районе продолжится до 2 мая.