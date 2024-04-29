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Для уменьшения пробок на трассе Тюмень — Омск введут технологические перерывы

Для уменьшения пробок на трассе Тюмень — Омск введут технологические перерывы

29 апреля 2024, 06:57
Фото: тг-канал Александр Моор
На федеральной трассе Тюмень — Омск введут технологические перерывы с целью сокращения протяженности пробки в Абатском районе. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

В настоящее время на участке трассы в районе села Абатское введен реверс, в связи с чем движение затруднено — по информации ГИБДД, пробка суммарно достигает 60 километров с обеих сторон.

Фото: тг-канал Александр Моор
«Сегодня обсудили с ГИБДД вопросы, как организовать на данном участке дороги и работу, и дорожное движение. Принято решение сделать так называемые „технологические окна“ — для того, чтобы движение по участку, на котором введен реверс, было более ритмичным. Это позволит сократить существующие пробки», — отметил губернатор.

В районе федеральной трассы Тюмень — Омск продолжаются работы по укреплению откосов дороги и насыпали. Работа ведется в круглосуточном режиме. Уровень воды в реке Ишим не снижается — определенное влияние оказали и прошедшие накануне дожди.

«Сегодня уровень воды в Ишиме в районе села Абатское достиг абсолютного рекорда — 1215 сантиметров. Вода местами уже выше асфальта, но насыпь спасает трассу от перелива», — отметил губернатор Моор.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последние сутки уровень воды в Ишиме в районе села Викулово увеличился более чем на метр. По прогнозам Росгидромета, интенсивный рост воды в Викуловском районе продолжится до 2 мая.

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