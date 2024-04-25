В реках Тюменской области снова поднялся уровень воды

Posted Сегодня, 02:15
Published Сегодня, 02:15
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Updated Сегодня, 02:17
По данным гидропоста в Ишиме от 04:04 25 апреля, уровень воды в реке Ишим снизился на 14 сантиметров — до 1033 сантиметров. В Ильинке уровень воды не изменился и держится на отметке в 843 сантиметра. В Викулово вода прибыла на 29 сантиметров — до 544 сантиметров.
По данным гидропоста в Тобольске, уровень воды в реке Иртыш прибавил 24 сантиметра и достиг отметки в 364 сантиметра. В Увате Иртыш поднялся на 23 сантиметра — до 814 сантиметров.
В Ялуторовске вода в реке Тобол поднялась на 13 сантиметров — до отметки в 484 сантиметра. В Тюмени уровень воды в реке Тура прибавил 13 сантиметров и составил 374 сантиметра.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области затопило уже 155 домов и 523 дачи. Из зон подтопления эвакуированы более 4.2 тысячи человек.