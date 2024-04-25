В реках Тюменской области снова поднялся уровень воды

По данным гидропоста в Ишиме от 04:04 25 апреля, уровень воды в реке Ишим снизился на 14 сантиметров — до 1033 сантиметров. В Ильинке уровень воды не изменился и держится на отметке в 843 сантиметра. В Викулово вода прибыла на 29 сантиметров — до 544 сантиметров.