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Сезон самокатов стартовал в Тюмени

Сезон самокатов стартовал в Тюмени

25 апреля 2024, 04:05
Фото: 1MI
Цифровая экосистема МТС сообщила о старте сезона проката электросамокатов в Тюмени. В течение сезона жителям и гостям города будут доступны 2 тысячи новых СИМов, в том числе уникальные Ninebot S90L с поворотными сигналами, двумя дашбордами и другими улучшенными характеристиками.

В целях безопасности оператор вместе с администрацией Тюмени в рамках стратегии «Год безопасного самоката» определил 65 «медленных зон», на которых скорость устройств будет замедляться до 15 км/ч ежедневно с 8:00 до 00:00 часов. Дополнительные ограничения для поездок на участках с высоким пешеходным трафиком будут действовать и в праздничные дни. Например, на пересечении улиц Республики и Мельникайте в районе улицы Профсоюзной. От пользователей при этом никаких дополнительных действий не потребуется — все электросамокаты оборудованы встроенным IoT-модулем, благодаря которому устройства будут автоматически и очень плавно снижать скорость на определенных участках.

В этом сезоне разметкой нанесено 150 универсальных парковок для кикшеринга, позволяющие избежать беспорядочной остановки самокатов и сохранить облик Тюмени. Пожаловаться на плохо-припаркованные самокаты и другие нарушения жители города смогут через специальный чат-бот.

Отметим, МТС Юрент создал тестирование на знание правил дорожного движения прямо в приложении. На сегодняшний день прохождение теста из 10 вопросов — добровольно. В перспективе планируется сделать его обязательным для новых пользователей. Они будут получать пуш-уведомления о необходимости пройти тест, если произошло нарушение ПДД. Для тюменцев стал доступен и внутренний рейтинг пользователей. Это значит, что в карточку каждого пользователя вносится информация о нарушениях, если такие были зафиксированы. За нарушения вводятся санкции с градацией от предупреждений до блокировки. При повторных или серьезных нарушениях, например, передача аккаунта несовершеннолетним, пользователь будет заблокирован в приложении оператора.

Информацию о нарушениях на самокатах сервис собирает со стороны органов правопорядка. У сервиса работает выделенная линия поддержки, в которую любой желающий может направить информацию о нарушениях ПДД на самокатах. Дополнительно самокаты оснащены поворотными сигналами на руле и заднем крыле самоката, что повышает предсказуемость водителя средства индивидуальной мобильности для окружающих и безопасность всех участников дорожного движения.

Мы продолжаем развивать экосистемные проекты, направленные на развитие комфортной городской среды, которые расширяют возможности наших пользователей. Уверена, любители кикшеринга оценят пользу таких поездок, — рассказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

В 2023 году количество поездок на платформе выросло более чем в 2 раза и превысило 70 миллионов.

#Анастасия Имамахметова#Тюмень#Тюменская область#Безопасность#МТС#ПДД#Разметка#Правила дорожного движения#Городская среда#Блокировка#Электросамокаты#Медленные зоны#Скорость
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