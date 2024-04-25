Сезон самокатов стартовал в Тюмени

Отметим, МТС Юрент создал тестирование на знание правил дорожного движения прямо в приложении. На сегодняшний день прохождение теста из 10 вопросов — добровольно. В перспективе планируется сделать его обязательным для новых пользователей. Они будут получать пуш-уведомления о необходимости пройти тест, если произошло нарушение ПДД. Для тюменцев стал доступен и внутренний рейтинг пользователей. Это значит, что в карточку каждого пользователя вносится информация о нарушениях, если такие были зафиксированы. За нарушения вводятся санкции с градацией от предупреждений до блокировки. При повторных или серьезных нарушениях, например, передача аккаунта несовершеннолетним, пользователь будет заблокирован в приложении оператора.