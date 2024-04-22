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Published Сегодня, 09:46

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Updated Сегодня, 09:48

В Тюмени в районе Зареки разгорелся пожар в частном доме

В Тюмени в районе Зареки разгорелся пожар в частном доме

22 апреля 2024, 09:46
Фото: Изображение Midjourney
В районе Зареки в Тюмени горит частный дом

В социальных сетях появились кадры пожара в Заречном районе Тюмени. Кадрами поделились очевидцы.

«Нашему городу» в пресс-служба МЧС по Тюменской области прокомментировали происшествие. Сообщение о пожаре поступило в 13:56 по местному времени. На место выехали шесть единиц техники и 17 человек из личного состава ведомства.

В данный момент пожар продолжают тушить. Горит частный дом. Есть риск того, что огонь может перекинуться на соседние здания. Но сотрудники МЧС работают оперативно, с целью локализовать огонь.

Ранее «Наш город» писал, что в реке Тобол перевернулась лодка с тремя людьми.

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#Нигина Азамова#Происшествия#Тюмень#Пожар#МЧС
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