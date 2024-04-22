В Тюмени в районе Зареки разгорелся пожар в частном доме

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
В социальных сетях появились кадры пожара в Заречном районе Тюмени. Кадрами поделились очевидцы.
«Нашему городу» в пресс-служба МЧС по Тюменской области прокомментировали происшествие. Сообщение о пожаре поступило в 13:56 по местному времени. На место выехали шесть единиц техники и 17 человек из личного состава ведомства.
В данный момент пожар продолжают тушить. Горит частный дом. Есть риск того, что огонь может перекинуться на соседние здания. Но сотрудники МЧС работают оперативно, с целью локализовать огонь.
Ранее «Наш город» писал, что в реке Тобол перевернулась лодка с тремя людьми.