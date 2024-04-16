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В Тюмени задержали виновника крупного ландшафтного пожара в СНТ «Салют»

В Тюмени задержали виновника крупного ландшафтного пожара в СНТ «Салют»

16 апреля 2024, 12:58
Фото: 1MI
В Тюмени вчера, 15 апреля, произошел крупный ландшафтный пожар в районе садового товарищества «Салют». Его виновника установили.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий был задержан 44-летний мужчина, который проводил пожароопасные работы, которые привели к крупному возгоранию сухой травы. В отношении тюменца возбуждено административное дело.

На сегодняшний день сотрудниками Главного управления уже установлены 3 виновника пожаров, 12 жителей допустили сжигание сухой травы.

В МЧС напомнили, что в Тюменской области действует особый противопожарный режим, в рамках которого нельзя посещать леса, жечь мусор и сухую траву, а также разводить костры.

Ранее «Наш город» писал, что тюменцы начали скупать наборы для выживания.

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