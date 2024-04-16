В Тюмени задержали виновника крупного ландшафтного пожара в СНТ «Салют»

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
В рамках оперативно-розыскных мероприятий был задержан 44-летний мужчина, который проводил пожароопасные работы, которые привели к крупному возгоранию сухой травы. В отношении тюменца возбуждено административное дело.
На сегодняшний день сотрудниками Главного управления уже установлены 3 виновника пожаров, 12 жителей допустили сжигание сухой травы.
В МЧС напомнили, что в Тюменской области действует особый противопожарный режим, в рамках которого нельзя посещать леса, жечь мусор и сухую траву, а также разводить костры.
Ранее «Наш город» писал, что тюменцы начали скупать наборы для выживания.